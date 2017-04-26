Мунаваре Шафигуллиной из Кукмора есть, что сказать

19 Май 2017 | Общество

Когда читаешь проникновенные заметки, которые будоражат в душе мысли, чувства, всегда интересно: «А какой он этот автор, вот бы с ним познакомиться». Вот и имя Мунавары Шафигуллиной, которая радует наших читателей рассказами, читающимися на одном дыхании, наверняка, у многих вызывает интерес. По случаю 19 мая – Дня печати Республики Татарстан мы решили написать эту статью втайне от нее одной из наших постоянных авторов Мунавары Шафигуллиной. Пусть это станет для нее сюрпризом.

С проживающей в деревне Большой Сардек Мунаварой Шафигуллиной нас близко познакомила ее родная сестра Асия Аксанова. Хотя и сама ее знаю еще со времен учебы в Большесардекской гимназии. Она является уважаемым педагогом, посвятившим всю свою жизнь обучению детей татарскому языку и литературе, радовавшая детей постановками школьного кукольного театра, с тонкой душевной организацией.

Красивый, приятный голос Мунавары апы словно располагает к себе, ее публикации отличаются правильностью построения предложений, широтой мысли, содержательностью. Особое внимание она уделяет вопросам нравственности, воспитанности. Ее персонажи – простые люди, выходцы из народа. Своим поведением, поступками они заставляют читателя задуматься, сопереживать и искать вместе с ними выходы из сложившихся ситуаций.

Наверное, талант владеть пером достался ей от матери, думает Асия Аксанова.

- Нам всегда говорили: «Вы разговариваете не так, как деревенские дети». Хоть у мамы и не было образования, но она была широко мыслящим, аккуратным, порядочным человеком. В детстве рассказывала нам сказки, напевала песни. Мы привыкли к ее манере говорить, и, видимо, не замечали этого, а вот невестка и сейчас вспоминает: «Мама не была похожа на деревенского жителя, была своеобразной», - сказала она. - Наверное, тогда младшая сестра училась где-то в восьмом классе Нижнеарбашской школы, и учитель математики, руководитель театрального кружка Раиса Карамова для постановки спектакля попросила ее выбрать произведение какого-нибудь писателя. Тут Мунавара пошла на хитрость, написала свое первое произведение «Мы ищем отца» и выдала его за работу известного автора. Этот спектакль зрителям пришелся по душе. Только в прошлом году, когда ходила навещать своего учителя, она призналась, что автором той пьесы была она сама.

Мунавара апа родом из деревни Туркаш. В семье была младшим, седьмым ребенком, поэтому ее баловали больше других. Она была любимицей четырех братьев и двух сестер. Окончившая Нижнеарбашскую школу на одни пятерки Мунавара продолжила учебу в Арском педагогическом училище. После окончания училища молодого учителя направили на работу в Большой Сардек. Ей посчастливилось работать под началом известного руководителя Закирзяна Сабитова, который прославил школу не только в районе, но и по всей республике. В это же время она поступила на заочное отделение филологического факультета Казанского государственного университета, получила высшее образование. Писала сценарии для кукольного театра.

Большесардекские парни часто заглядывались на черноглазую девушку. Но секретарь комсомола Каримулла не оставил другим шанса. Так в деревне появилась красивая молодая семья, которая и по сей день является примером для сельчан. Воспитали двоих детей, с родителями мужа жили душа в душу и с родными дружат. Сегодня Мунавара Шафигуллина - не только любимая мама, но и бабушка. Четырех внуков, детей своих родных радует разными поучительными историями, сказками. Ведь она умеет найти общий язык с малышами, подбирать ключик к сердцу каждого.

… А надеть белый халат так и осталось для моей героини мечтой. Приходя на работу к сестре в больницу, часто говорила: «Эх, и мне так хочется надеть белый халат».

Кто знает, возможно, Мунавара апа свою заветную мечту сможет воплотить в своих будущих произведениях. И без сомнений, оно станет одним из содержательных, поучительных публикаций…

Поздравляем!

За публикации в 2016-2017 годах нашему постоянному корреспонденту Мунаваре Шафигуллиной была присуждена премия имени первого редактора Самигуллы Каримуллина.