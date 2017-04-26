В Кукморе состоится праздник по случаю 150-летия валяльно-войлочного комбината (программа)

19 Май 2017 | новости

Программа

мероприятий на 20 мая, в честь 150-летия

ОАО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат»

13.00 – 16.00 – Праздник в честь юбилея комбината на площади Парка Победы. Ярмарка. Концерт

19.00 – 22.00 – Народное гуляние, большой концерт группы «Казан егетлэре».

22.00 – Праздничный салют.

22.00 – 23.00 – Дискотечная программа.

20 мая только один день в честь 150-летнего юбилея комбината действует акция. Всю продукцию валяльно-войлочного комбината можно приобрести со скидкой 15 процентов в магазине при комбинате по адресу: ул. Вахитова, д.1 (режим работы с 8.00 до 19.00 часов), а также на ярмарке в палатке на площади возле Парка Победы.

Акцию проводит ОАО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат».

Сроки действия акции – 20.05.2017. Подробности у продавцов.