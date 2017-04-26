“Маяк” – официальный дилер марки “Штиль” (фото)

На днях один наш знакомый приобрел бензопилу в магазине “Маяк” и стал ее нахваливать: «Она ведь произведена под маркой «Штиль», поэтому и качество у нее отличное, пила удобная, да и цена приемлемая. Вот сами сходите и все увидете, чего только там нет!». Хоть мы и не придали особого значения его словам, ведь такие инструменты продаются в каждом втором торговом доме, но все-таки отправились в магазин, расположенный по улице Девятаева, дом 2 нашего города. Услышать – одно, а увидеть своими глазами – совсем другое.

… Здание магазина «Маяк» виднеется издалека. Разглядывая выстроенные друг за другом велосипеды на веранде, мы прошли вовнутрь. А там…так много всего необходимого для дома и хозяйства, аж глаза разбегаются.

- Мы работаем вот уже 10 лет. Раньше наш магазин находился по улице Ленина, сюда же мы переехали в марте прошлого года. В магазине, действительно, большой ассортимент. Населению мы предлагаем бензо- и электроинструменты, мотоблоки, мотокультиваторы, различные станки, велосипеды, лыжи и другие товары. Мы – официальные дилеры марки «Штиль». Также мы первыми начали продавать здесь их продукцию. Только в «Маяке» есть сервисный центр гарантийного обслуживания. Сейчас тем, кто зарегистрирован на сайте «Штиль», предоставляется гарантия на товар сроком на 2 года, - говорит хозяйка магазина, индивидуальный предприниматель Регина Басырова. – В день открытия магазина вместе с представителями марки «Штиль» компании «Инкор» мы провели День немецкой техники. Тогда один житель деревни Олуяз выиграл бензопилу, а другие участники выиграли много призов, участвуя в лотереи.

Оказывается, есть те, которые занимаются производством и реализацией поддельных инструментов и масел под маркой «Штиль». Не попадитесь в ловушку мошенников, которые хотят присвоить деньги обманным путем, предупреждают продавцы. А для того, чтобы не тратить деньги зря, придите в магазин «Маяк», приобретите там бензопилы, масла марки «Штиль», газонокосилки австрийской фирмы «Викинг» и другие товары, и вы ничуть не пожалеете!

- В последнее время большой спрос на аккумуляторные инструменты «Штиль». В магазине огромный выбор работающих на аккумуляторе пил, кос, ножниц, - говорит Регина. – Я сама нынче в феврале побывала на заводах по производству цепей «Штиль» в Швейцарии, «Викинг» в Австрии, «Штиль» в Германии. Меня поразило высокотехнологичное производство заводов и профессиональный подход руководства к работе, наличие контроля качества выпускаемой продукции. Не просто так бензопилы «Штиль» считаются №1 в мире! Я горжусь тем, что работаю с этой маркой и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Я бы не сказала, что цены у нас высокие. Но мы - за высокое качество. А качественный товар никогда не будет дешевым.

Всех посетителей магазина обслуживают продавцы-консультанты Станислав Васильев, Махмут Аглямзянов и Александр Михайлов.

- Я здесь еще и механик. Раз в год мы проходим курсы, повышаем свое профмастерство. Каждый работающий здесь продавец должен знать товар, как свои пять пальцев, уметь предоставить покупателям всю нужную информацию, - говорит Станислав. – Пилы «Штиль» собираются в Германии. У нас для них много запчастей. Поэтому очень важно уметь правильно направить покупателя. Хотим выразить огромную благодарность нашим покупателям, которые остаются с нами вот уже много лет, сотрудничающим с магазином строительным организациям «Строй-Гарант», «Стройком», хозяйству имени Вахитова, главе Сардекбашского сельского поселения, нашему инвестору, который возглавил наше дело, генеральному директору Рустэму Муратову.

Магазин «Маяк» работает с 8.00 до 18.00 без обеда и выходных. Добро пожаловать!

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