На мечети в микрорайоне Таишево установили минарет (фоторепортаж)

Это первый этап работы. Общая высота минарета составляет 22 метра, поэтому технически операция была непростой: чтобы возвести конструкцию, потребовалась помощь специальной техники.
В мероприятии приняли участие имам Таишевской мечети Айрат хазрат Шафигуллин, директор Кукморского медресе Ришат Курамшин, местные жители.
В приветственном слове Ришат Курамшин поблагодарил за помощь в строительстве мечети меценатов, благотворителей и всех местных жителей.
Строительство мечети началось в прошлом году. Новое здание хоть и небольшое, но уютное и строится с учетом всех требований религии и желаний народа. Здесь предусмотрены комната для омовения, мужские и женские молельные залы, учебные классы.
Строящаяся мечеть расположена на просторной поляне напротив древнего родника. Сделанные в готическом стиле окна и двери, красота малых архитектурных форм, устремленный в небо добротный минарет мечети будут украшать Таишево.
По словам имама мечети Айрата хазрата Шафигуллина, в дальнейшем бригада строителей приступит к внутренним отделочным работам.
Эльвира МУБАРАКШИНА