На мечети в микрорайоне Таишево установили минарет (фоторепортаж)

19 Май 2017 | новости

На строящейся мечети в микрорайоне Таишево города Кукмор установили минарет.

Это первый этап работы. Общая высота минарета составляет 22 метра, поэтому технически операция была непростой: чтобы возвести конструкцию, потребовалась помощь специальной техники.

В мероприятии приняли участие имам Таишевской мечети Айрат хазрат Шафигуллин, директор Кукморского медресе Ришат Курамшин, местные жители.

В приветственном слове Ришат Курамшин поблагодарил за помощь в строительстве мечети меценатов, благотворителей и всех местных жителей.

Строительство мечети началось в прошлом году. Новое здание хоть и небольшое, но уютное и строится с учетом всех требований религии и желаний народа. Здесь предусмотрены комната для омовения, мужские и женские молельные залы, учебные классы.

Строящаяся мечеть расположена на просторной поляне напротив древнего родника. Сделанные в готическом стиле окна и двери, красота малых архитектурных форм, устремленный в небо добротный минарет мечети будут украшать Таишево.

По словам имама мечети Айрата хазрата Шафигуллина, в дальнейшем бригада строителей приступит к внутренним отделочным работам.

Эльвира МУБАРАКШИНА