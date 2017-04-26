В Кукморе состоялся слет лучших учащихся (фоторепортаж)

19 Май 2017 | новости

Вчера в многопрофильном лицее состоялось награждение особо отличившихся учащихся за высокие показатели в обучении, успешное выступление на республиканских, региональных, заключительного этапа всероссийской олимпиад школьников.

В торжественном награждении лучших учащихся школ района и их родителей принял участие глава района Сергей Димитриев, начальник Управления образования района Роберт Мансуров и другие.

Ребята были награждены Почетными грамотами, их родители Благодарственными письмами.

Вот они – лучшие учащиеся школ района:

Призеры международной олимпиады, регионального этапа всероссийской олимпиады, заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников:

Лейля Хисматова - призер республиканской олимпиады, призер международной олимпиады по татарскому языку (Манзарасская школа, учитель Эльвира Имамиева);

Сайдаш Мифтахов - призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету «Технология» (учитель Дамир Саматов), призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету «Экономика» в Москве (Сардекбашская школа, учитель Ильяс Галиев);

Мушарраф Шамсиева - призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Армавир Краснадарского края по предмету «Технология» (Кукморская школа №4, учитель Альбина Якупова).

Призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников:

Рузель Лукин - призер по предмету «География» (многопрофильный лицей, учитель Розалия Мансурова);

Азат Хабибрахманов - призер по предмету «Биология» (многопрофильный лицей, учитель Люция Махмутова);

Лейля Гилаева - призер по предмету «Биология» (многопрофильный лицей, учитель Люция Махмутова);

Азалия Закирова - призер по предмету «Биология» (многопрофильный лицей, учитель Люция Махмутова);

Дина Абдуллина – призер по предмету «Экология» (Байлянгарская школа, учитель Фарида Гарифуллина);

Лилия Багаутдинова - призер по предмету «Технология» (Кукморская школа №4, учитель Альбина Якупова).

Победители и призеры республиканской олимпиады «Путь к Олимпу»:

Даниф Миннебаев - победитель по предмету «математика» (Ядыгерьская школа, учитель Рамис Нуриев);

Миляуша Бариева - призер по предмету «математика» (Кукморская школа №3, учитель Милауша Гилязева);

Ульяна Демьянова - призер по предмету «математика» (Кукморская школа №3, учитель Милауша Гилязева);

Ирек Шакиров - призер по предмету «физика» (многопрофильный лицей, учитель Алмаз Маняпов);

Диана Сафарова - призер по предмету «физика» (Манзарасская школа, учитель Ильдар Хабибрахманов);

Ислам Сальманов - призер по предмету «физика» (многопрофильный лицей, учитель Ильнар Хайруллин);

Ильсур Газизов - призер по предмету «физика» (Кукморская гимназия №1, учитель Ильнар Хайруллин);

Ксения Баймакова - призер по предмету «иностранный язык» (Кукморская школа №3, учитель Айгуль Мухаметшина);

Зульфия Гилязова - призер по предмету «иностранный язык» (Манзарасская школа, учитель Лейсан Фазлиева).

Победители и призеры межрегионального этапа олимпиады по удмуртскому языку в городе Ижевск:

Юлия Исанькина - призер республиканской олимпиады школьников, победитель межрегионального этапа олимпиады по удмуртскому языку (Среднекуморская школа, учитель Мария Юркеева);

Наталья Иванова - призер республиканской олимпиады школьников, призер межрегионального этапа олимпиады по удмуртскому языку (Нижнерусская школа, учитель Галина Гордеева).

Победители и призеры заключительного этапа республиканской олимпиады:

Инсаф Файзрахманов - призер по предметам «Физика» и «Математика» (Ядыгерьская школа, учитель Резеда Шарафиева);

Мирза Шаймарданов - призер по предмету «Татарский язык» (Кукморская школа №4, учитель Рамзия Шарипова);

Анвар Ганиев – призер по предмету «Астрономия» (Кукморская школа №3, учитель Илшат Ярмухаметов);

Ильзира Исламова – призер по предмету «Татарский язык» (Кукморская школа №3, учитель Гузалия Хасанова);

Валерия Горячкина – призер по предмету «Физическая культура» (Кукморская школа №4, учитель Айрат Шагабиев);

Инзиля Кадырова – призер по предмету «Физическая культура (Манзарасская школа, учитель Ильшат Шафигуллин);

Александра Филиппова – призер по предмету «Математика» (многопрофильный лицей, учитель Руслан Кочергин);

Ирек Галиев - призер по предмету «Математика» (многопрофильный лицей, учитель Светлана Кочергина);

Даниил Павлов - призер по предмету «Основы безопасности жизнидеятельности» (Манзарасская школа, учитель Ильшат Шафигуллин);

Ландыш Минемуллина - призер по предмету «Татарский язык» (Сардекбашская школа, учитель Сания Шамсутдинова);

Разиля Афандиева – призер по предмету «Татарская литерература» (Кукморская школа №4, учитель Нурфия Шакртянова);

Кристина Батрова - призер по предмету «Татарский язык» (Манзарасская школа, учитель Ризида Мухаметзянова);

Анастасия Сабанчеева - победитель по предмету «Татарский язык» (Кукморская школа №3, учитель Гузелия Хасанова);

Диля Аминова - призер по предмету «Русский язык» (Байлянгарская школа, учитель Гульшат Хисамиева);

Лейсан Гаянова - призер по предмету «Татарский язык» (Кукморская гимназия №1, учитель Альмира Сибгатуллина);

Айсылу Валиева – призер по предмету «Татарский язык» (Большесардекская гимназия, учитель Гульсина Зиатдинова).

Учащихся, удостоенные золотых знаков по результатам сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:

Рамис Фахрутдинов (Кукморская гимназия №1);

Инсаф Нуреев (Кукморская школа №4);

Алия Шакирова (Нижнеискубашская школа);

Руслан Акашкин (Ошторма Юмьинская школа);

Эдуард Гордеев (многопрофильный лицей);

Алина Искандарова (многопрофильный лицей);

Шаукат Замалиев (многопрофильный лицей);

Ильяс Файзрахманов (многопрофильный лицей);

Илюза Галимуллинуа (многопрофильный лицей);

Булат Мухаметов (Манзарасская школа);

Ильгам Гасимов (Большесардекская гимназия);

Айгуль Галиуллина (Большесардекская гимназия);

Рамзиль Гилязов (Большесардекская гимназия);

Диана Вуклова (Нырьинская школа);

Рамис Набиев (Сардекбашская школа);

Алия Вахитова (Манзарасская школа);

Валерия Горячкина (Кукморская школа №4).

Эльвира МУБАРАКШИНА