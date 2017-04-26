В Кукморе состоялся слет лучших учащихся (фоторепортаж)

В торжественном награждении лучших учащихся школ района и их родителей принял участие глава района Сергей Димитриев, начальник Управления образования района Роберт Мансуров и другие.
Ребята были награждены Почетными грамотами, их родители Благодарственными письмами.
Вот они – лучшие учащиеся школ района:
Призеры международной олимпиады, регионального этапа всероссийской олимпиады, заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников:
Лейля Хисматова - призер республиканской олимпиады, призер международной олимпиады по татарскому языку (Манзарасская школа, учитель Эльвира Имамиева);
Сайдаш Мифтахов - призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету «Технология» (учитель Дамир Саматов), призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету «Экономика» в Москве (Сардекбашская школа, учитель Ильяс Галиев);
Мушарраф Шамсиева - призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Армавир Краснадарского края по предмету «Технология» (Кукморская школа №4, учитель Альбина Якупова).
Призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников:
Рузель Лукин - призер по предмету «География» (многопрофильный лицей, учитель Розалия Мансурова);
Азат Хабибрахманов - призер по предмету «Биология» (многопрофильный лицей, учитель Люция Махмутова);
Лейля Гилаева - призер по предмету «Биология» (многопрофильный лицей, учитель Люция Махмутова);
Азалия Закирова - призер по предмету «Биология» (многопрофильный лицей, учитель Люция Махмутова);
Дина Абдуллина – призер по предмету «Экология» (Байлянгарская школа, учитель Фарида Гарифуллина);
Лилия Багаутдинова - призер по предмету «Технология» (Кукморская школа №4, учитель Альбина Якупова).
Победители и призеры республиканской олимпиады «Путь к Олимпу»:
Даниф Миннебаев - победитель по предмету «математика» (Ядыгерьская школа, учитель Рамис Нуриев);
Миляуша Бариева - призер по предмету «математика» (Кукморская школа №3, учитель Милауша Гилязева);
Ульяна Демьянова - призер по предмету «математика» (Кукморская школа №3, учитель Милауша Гилязева);
Ирек Шакиров - призер по предмету «физика» (многопрофильный лицей, учитель Алмаз Маняпов);
Диана Сафарова - призер по предмету «физика» (Манзарасская школа, учитель Ильдар Хабибрахманов);
Ислам Сальманов - призер по предмету «физика» (многопрофильный лицей, учитель Ильнар Хайруллин);
Ильсур Газизов - призер по предмету «физика» (Кукморская гимназия №1, учитель Ильнар Хайруллин);
Ксения Баймакова - призер по предмету «иностранный язык» (Кукморская школа №3, учитель Айгуль Мухаметшина);
Зульфия Гилязова - призер по предмету «иностранный язык» (Манзарасская школа, учитель Лейсан Фазлиева).
Победители и призеры межрегионального этапа олимпиады по удмуртскому языку в городе Ижевск:
Юлия Исанькина - призер республиканской олимпиады школьников, победитель межрегионального этапа олимпиады по удмуртскому языку (Среднекуморская школа, учитель Мария Юркеева);
Наталья Иванова - призер республиканской олимпиады школьников, призер межрегионального этапа олимпиады по удмуртскому языку (Нижнерусская школа, учитель Галина Гордеева).
Победители и призеры заключительного этапа республиканской олимпиады:
Инсаф Файзрахманов - призер по предметам «Физика» и «Математика» (Ядыгерьская школа, учитель Резеда Шарафиева);
Мирза Шаймарданов - призер по предмету «Татарский язык» (Кукморская школа №4, учитель Рамзия Шарипова);
Анвар Ганиев – призер по предмету «Астрономия» (Кукморская школа №3, учитель Илшат Ярмухаметов);
Ильзира Исламова – призер по предмету «Татарский язык» (Кукморская школа №3, учитель Гузалия Хасанова);
Валерия Горячкина – призер по предмету «Физическая культура» (Кукморская школа №4, учитель Айрат Шагабиев);
Инзиля Кадырова – призер по предмету «Физическая культура (Манзарасская школа, учитель Ильшат Шафигуллин);
Александра Филиппова – призер по предмету «Математика» (многопрофильный лицей, учитель Руслан Кочергин);
Ирек Галиев - призер по предмету «Математика» (многопрофильный лицей, учитель Светлана Кочергина);
Даниил Павлов - призер по предмету «Основы безопасности жизнидеятельности» (Манзарасская школа, учитель Ильшат Шафигуллин);
Ландыш Минемуллина - призер по предмету «Татарский язык» (Сардекбашская школа, учитель Сания Шамсутдинова);
Разиля Афандиева – призер по предмету «Татарская литерература» (Кукморская школа №4, учитель Нурфия Шакртянова);
Кристина Батрова - призер по предмету «Татарский язык» (Манзарасская школа, учитель Ризида Мухаметзянова);
Анастасия Сабанчеева - победитель по предмету «Татарский язык» (Кукморская школа №3, учитель Гузелия Хасанова);
Диля Аминова - призер по предмету «Русский язык» (Байлянгарская школа, учитель Гульшат Хисамиева);
Лейсан Гаянова - призер по предмету «Татарский язык» (Кукморская гимназия №1, учитель Альмира Сибгатуллина);
Айсылу Валиева – призер по предмету «Татарский язык» (Большесардекская гимназия, учитель Гульсина Зиатдинова).
Учащихся, удостоенные золотых знаков по результатам сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:
Рамис Фахрутдинов (Кукморская гимназия №1);
Инсаф Нуреев (Кукморская школа №4);
Алия Шакирова (Нижнеискубашская школа);
Руслан Акашкин (Ошторма Юмьинская школа);
Эдуард Гордеев (многопрофильный лицей);
Алина Искандарова (многопрофильный лицей);
Шаукат Замалиев (многопрофильный лицей);
Ильяс Файзрахманов (многопрофильный лицей);
Илюза Галимуллинуа (многопрофильный лицей);
Булат Мухаметов (Манзарасская школа);
Ильгам Гасимов (Большесардекская гимназия);
Айгуль Галиуллина (Большесардекская гимназия);
Рамзиль Гилязов (Большесардекская гимназия);
Диана Вуклова (Нырьинская школа);
Рамис Набиев (Сардекбашская школа);
Алия Вахитова (Манзарасская школа);
Валерия Горячкина (Кукморская школа №4).
Эльвира МУБАРАКШИНА