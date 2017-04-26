Минтимер Шаймиев о Болгарской академии: Нужна целостная система исламского образования

19 Май 2017 | новости

Минтимер Шаймиев признался, что давно мечтал всецело заняться возрождением исторического наследия. «Я благодарен Владимиру Владимировичу Путину и ставшему после меня Президентом республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову за огромную поддержку моего замысла. Я очень рад тому, что, проработав долгие годы на высоких должностях, среди народа, появилась возможность заниматься нашей историей и наукой, восстановлением памятников и сегодня строительством Болгарской исламской академии», - подчеркнул Шаймиев. Возрождение Болгарской земли идет столь динамично и благодаря слаженной работе ученых – историков, геологов, археологов и архитекторов.

«Несколько лет назад в Уфе, на совещании, посвященном межнациональным и межрелигиозным отношениям, Президент России Владимир Путин говорил о необходимости создания исламской академии. Мы пришли к мысли о том, что она должна быть у нас. Поддержали централизованные мусульманские организации: Центральное духовное управление мусульман России, Духовное управление мусульман РФ, Духовное управление мусульман РТ, они и стали учредителями академии. Хотя, надо отметить, что были пожелания построить её в другом месте. Но создание исламской академии именно в Болгаре, где ислам приняли первыми на территории нынешней России, по-моему, логично и правильно и с исторической, и с практической точек зрения» - подчеркнул Минтимер Шаймиев.

4 ноября 2015 года Рустам Минниханов подписал указ о создании Болгарской исламской академии и воссоздании Собора Казанской иконы Божией матери. Год назад был заложен первый камень в строительство академии, которая призвана стать в России центром подготовки высококвалифицированных специалистов, и создается для укрепления позиций традиционных направлений в исламе для нашей страны.

«Почему исламская академия нужна именно сегодня? Потому что сегодня в России нет системы исламского образования. В нашей республике живут представители многих национальностей, у каждой - своя религия.

Поэтому мы должны создать российскую систему исламского образования в условиях многонациональности и республики, и страны в целом. Да, в настоящее время работают медресе, дающие начальное религиозное образование, в Казани действует Российский исламский институт. Но нужна целостная система – с начального образования до высшего, академического, нужна исламская академия. Если бы исламская академия строилась в Казани, то, наверное, было бы легче в организационном плане. Но ее истоки в Болгаре и она должна быть именно на той, намоленной веками земле. Я не могу представить академию на другом месте» - продолжил госсоветник.

«Ведётся работа и с московским Кремлём. Работаем, прислушиваясь друг к другу. Не скажу, что все решается легко, но в центре есть понимание, а у нас – стремление сделать все красиво. Может потому, что все делается от души, кажется, что дела в Болгаре идут легко, как будто сам Аллах нам помогает. И в правду, что бы ни делали – всё получается, всё по душе», - отметил Госсоветник РТ.

Строится религиозное учебное заведение, можно сказать, в рекордно короткие сроки. Сегодня уже достраивается здание академии, и скоро будет сдаваться учредителям. А 1 сентября в стенах вуза начнется полноценный учебный процесс. Болгарская академии и Белая мечеть будут единым комплексом, и учащиеся смогут по пятницам молиться в этой мечети.

«Организовывать учебный процесс, учитывая мировой опыт в сфере исламского образования, будет Совет учредителей, состоящий из представителей Центрального духовного управления мусульман России, Духовного управления мусульман РФ, Духовного управления мусульман РТ. Вам известно, что Рустам Нургалиевич помощником по этим вопросам назначил Камиля Исхакова. Что касается привлечения к образовательному процессу наставников из-за рубежа, то всё решают сами ученые: кто подходит, а кого не следует приглашать. В этом вопросе никаких споров быть не должно. Еще одна важная задача – создание из авторитетных и высокообразованных ученых Совета улемов, способного ответить на все вопросы, касающиеся ислама» - подытожил Минтимер Шаймиев.