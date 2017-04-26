Поздравление главного редактора районной газеты Гульгены Шариповой с Днем печати в Республике Татарстан

19 Май 2017 | Тема дня Печать

Поздравление главного редактора районной газеты Гульгены Шариповой с Днем печати в Республике Татарстан

19 мая отмечается День печати в Республике Татарстан. Коллектив редакции газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава»), ветеранов печати, юных авторов поздравляю с праздником!

На страницах районной газеты находит объективное отражение жизнь района: она дает возможность быть в курсе наиболее важных событий, последних новостей, имеющихся проблем. Влияние журналистского слова на человеческие умы велико, поэтому оно должно быть взвешенным и выверенным, правдивым. Поэтому журналисты и корреспонденты должны постоянно работать над повышением профессионального мастерства, быть в творческом поиске, сохранять объективность в любой ситуации.

Желаю всем работникам печати творческих успехов, благополучия и удачи!


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