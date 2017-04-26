«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ РТ

18 Май 2017 | новости

На втором месте рейтинга с отрывом в 33 пункта расположилось интернет-издание Business-gazeta.ru.

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Информационное агентство «Татар-информ» возглавило топ-20 самых цитируемых СМИ Татарстана по версии исследовательской компании «Медиалогия» за I квартал 2017 года. Индекс цитируемости ресурса в сети составил 453 пункта.

На втором месте рейтинга с отрывом в 33 пункта расположилось интернет-издание Business-gazeta.ru. Третье место с существенным отставанием (на 258 пунктов) занял электронный ресурс Realnoevremya.ru.

В медиарейтинг вошли исключительно республиканские СМИ, специализированные издания при подсчете не учитывались, напоминают в пресс-службе компании. Основой для построения списка стал индекс цитируемости – интегральный показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

Напомним, в апреле этого года ИА «Татар-информ» одержало еще одну победу, впервые за многолетнюю историю существования набрав миллион уникальных посетителей за месяц. Об этом свидетельствуют данные LiveInternet. За последний год сайт ИА «Татар-информ» увеличил посещаемость в четыре раза.