Гороскоп на 19 мая: Тельцы свернут горы, а Козероги отправятся в путешествие

18 Май 2017 | новости

Гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день. Звезды благоприятствуют общению и повышенной активности, однако есть и подвох – эмоции часто будут преобладать над логикой. Другими словами, вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом. Возможно, что большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным. Будьте осторожнее в общении: дипломатичность не на высоте, так что возможны конфликты на пустом месте.

ОВЕН

Овну стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг: из разговоров окружающих он может узнать что-то интересное для себя – к примеру, информацию или ценную идею. Кроме того, звезды гороскопа говорят о том, что Овну не следует пренебрегать советами или тем более отвергать предложенную помощь – именно они помогут ему преуспеть. Другими словами, ключ к успеху – это не столько его личные усилия, сколько помощь и содействие находящихся рядом людей.

ТЕЛЕЦ

Телец может мгновенно воспламениться интересом к чему-либо, а также сам способен заразить эмоциями окружающих. Возможно, именно у него возникнет новое хобби или романтическое знакомство, а может быть, Телец сам послужит вдохновителем какого-то проекта. День наделяет его повышенной любознательностью: Телец способен свернуть горы, лишь бы удовлетворить возникший интерес! Правда, звезды гороскопа предупреждают его о том, что увлечения вряд ли окажутся стойкими – если их не подпитывать, они могут быстро угаснуть.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды гороскопа предоставляют Близнецам хорошие возможности в делах, связанных с умственным трудом, обдумыванием и планированием. День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь, но вот для того, чтобы их генерировать, подходит идеально! Планы окажутся дельными и имеют хорошие шансы на успех. Так что Близнецам не стоит даже во сне расставаться с блокнотом и ручкой – а вдруг их осенит гениальная мысль?

РАК

Раку просто противопоказано сидеть на одном месте! Жизнь требует от него новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови. Звезды гороскопа советуют Раку не сдерживать свою тягу к двум вещам: к движению и к общению. Занятия фитнесом, шопинг, утренняя пробежка, новые знакомства – все это просто жизненно необходимо ему. Возможно, Раку захочется пощекотать свои нервы экстремальными видами спорта или флиртом с незнакомцем. Почему бы и нет? Главное, не терять контроль над ситуацией и над собой.

Именинники 19 мая: • Василий • Денис • Донат • Иван • Илларион • Кассиан • Михей • Пахом • Савва • Ян

ЛЕВ

У Льва могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими ему будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Льва и нежелание идти на компромисс. Впрочем, даже если это не так, ему стоит проявить чудеса терпения и дипломатии. В конце концов, если спор не принципиален, то почему бы и не уступить? Это лучше, чем весь день провести в бесплодном классическом выяснении: «Кто виноват?» и «Что делать?»

ДЕВА

Ситуация может поставить Деву перед выбором, и ей придется мучительно решать, что сделать или как поступить. Выбор может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Девы; возможно даже, ее будущей жизни или сердечных отношений. Главное, что, сделав этот выбор, Деве придется забыть о других вариантах, поэтому звезды гороскопа призывают ее тщательно взвесить все за и против. Впрочем, правило успешного выбора простое: сердце подскажет Деве, что делать, а ум – чего не делать.

ВЕСЫ

У Весов ум с сердцем будет не в ладу: желания будут упорно тянуть их в одну сторону, а логика и факты – совершенно в другую. Если такое произойдет, звезды гороскопа советуют Весам не торопиться: скорее всего, чтобы они ни выбрали, решение окажется неправильным. Настоящее решение должно быть принято и сердцем, и умом, если же Весы не чувствуют в себе уверенности, значит, стоит поискать другие варианты.

СКОРПИОН

День предоставляет Скорпиону хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где он сможет завязать новые знакомства! День наделяет Скорпиона коммуникабельностью и легкостью в общении, так что звезды гороскопа советуют ему обязательно выбраться в свет – посетить какое-нибудь мероприятие, посидеть в кафе или просто сходить в гости. В светской беседе Скорпион сумеет показать себя во всей красе.

СТРЕЛЕЦ

Стрелец не будет настроен заниматься рутинной работой: в его голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды гороскопа советуют ему совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко. Просмотр туристических сайтов позволит Стрельцу вырваться из душного дома или офиса, мысленно перенесясь в прекрасное далёко. Это подарит ему внятную цель на будущее, мощный позитивный заряд и позволит примириться с будничной реальностью.

КОЗЕРОГ

Лучше всего Козерог будет чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет его к тому, чтобы заниматься работой в тиши кабинета или домашних стен. Наоборот, Козерогу требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия, побывав там, где он еще не бывал, и обзаведясь новыми впечатлениями. Прогулка по парку, романтическое знакомство, взгляд в окно электрички или в иллюминатор самолета – все это обострит чувства Козерога, как в детстве, вернув яркость красок и умение жить «здесь и сейчас».

ВОДОЛЕЙ

Звезды гороскопа советуют Водолею провести как можно больше времени вне дома, к примеру, организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев свою инертность, Водолей не пожалеет – он имеет шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Пора раскрасить унылые будни! Водолею следует помнить о том, что хороший день – это отступление от будничных правил: он не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.

РЫБЫ

Есть вероятность того, что отношения Рыб подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. День будет провоцировать конфликтные ситуации, и если Рыбы захотят обойти острые углы, им придется проявить все свои дипломатические способности. Звезды гороскопа предупреждают Рыб о том, что как бы им ни хотелось покритиковать окружающих, делать этого ни в коем случае не стоит, иначе результат их огорчит.