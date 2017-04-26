Завтра в Кукморе пройдет операция «Тоннель»

18 Май 2017 | ГИБДД сообщает

Завтра, 19 мая, с 14.00 до 16.00 на 3 километре автодороги Кукмор-Шемордан пройдет операция «Тоннель».

Цель мероприятия – выявление водителей, управляющих автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения и нарушивших Правила дорожного движения.