Завтра в Кукморе пройдет операция «Тоннель»

Завтра, 19 мая, с 14.00 до 16.00 на 3 километре автодороги Кукмор-Шемордан пройдет операция «Тоннель».
Цель мероприятия – выявление водителей, управляющих автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения и нарушивших Правила дорожного движения.
18 Май 2017 | ГИБДД сообщает Печать
Завтра, 19 мая, с 14.00 до 16.00 на 3 километре автодороги Кукмор-Шемордан пройдет операция «Тоннель».
Цель мероприятия – выявление водителей, управляющих автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения и нарушивших Правила дорожного движения.
Фирдус ФАХРУТДИНОВ, начальник районного ОГИБДД
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