Завтра в Кукморе пройдет операция «Тоннель»

18 Май 2017 | ГИБДД сообщает Печать

Завтра в Кукморе пройдет операция «Тоннель»

Завтра, 19 мая, с 14.00 до 16.00 на 3 километре автодороги Кукмор-Шемордан пройдет операция «Тоннель».

Цель мероприятия – выявление водителей, управляющих автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения и нарушивших Правила дорожного движения.

 


Фирдус ФАХРУТДИНОВ, начальник районного ОГИБДД


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