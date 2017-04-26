В Кукморском краеведческом музее подвели итоги акции «Месячник дарения» (фото)

18 Май 2017 | новости Печать

В Кукморском краеведческом музее подвели итоги акции «Месячник дарения» (фото)

С 15 апреля по 15 мая в Кукморском краеведческом музее прошла акция «Месячник дарения». На днях был подведен итог акции, в котором всем участникам были вручены дипломы и благодарственные письма. 

14 человек  в течение месяца передали в дар 166 экспонатов музею. Самым щедрым дарителем оказалась Л.Талыпова (52 экспоната), а самый эксклюзивный экспонат переданный музею  Н.Хайруллиной - латунные гири. Всем участникам директор музея Лябуда Давлетшина выразила слова благодарности. Мероприятие завершилось обзорной экскурсией по музею.

 


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