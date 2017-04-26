Фотоконкурс «Я люблю Кукмор!» - фото №2

18 Май 2017 | Фотоконкурс «Я люблю Кукмор!» Печать

Фотоконкурс «Я люблю Кукмор!» - фото №2

Сергей Иванов, учитель изобразительного искусства многопрофильного лицея

На снимке районный Дом культуры


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