Глава Минспорта РТ заявил об успешности тестового матча перед Кубком конфедераций

18 Май 2017 | новости Печать

Глава Минспорта РТ заявил об успешности тестового матча перед Кубком конфедераций

В рамках подготовки к мировому футбольному турниру «Казань-Арена» приняла матч между «Рубином» и ЦСКА.

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов прокомментировал итоги матча между казанским «Рубином» и московским ЦСКА, который прошел вчера, 17 мая, на «Казань-Арене». Напомним, матч стал тестовым в рамках подготовки столицы Татарстана к предстоящему Кубку конфедераций-2017.

«По предварительной оценке, на матче присутствовало порядка 22 тысяч зрителей. Хочется сказать спасибо всем жителям Казани, которые пришли на стадион, за этот отклик, потому что необходимо было протестировать все системы, которые будут работать в рамках Кубка конфедераций», – приводит слова министра пресс-служба Минспорта РТ.

Владимир Леонов также добавил, что службы, ответственные за данное мероприятие, не выявили серьезных нарушений при его проведении. «Практически никаких сбоев в системе не было, не считая каких-то мелких несработок, которые устранимы. Также были отмечены красота и комфортность нашего стадиона», – подчеркнул глава Минспорта.

«В глобальном смысле нам действительно удалось провести тестирование основных сервисов. На матче также присутствовали представители FIFA, которые тоже дали весьма высокую положительную оценку новой системе идентификации болельщиков: выдаче самого паспорта болельщика и непосредственно прохождению фанатов на стадион по билету на матч и FUN ID. Данная система была успешно опробована и в дальнейшем будет применяться на матчах Кубка конфедераций. Для нас это тоже был вызов, все-таки мы единственные город и стадион в стране, которые проводили данный тест, и именно на основе него будет формироваться общее мнение у FIFA. Подводя некий итог, хочется сказать, что мы справились, а все задачи, которые ставились, были осуществлены», – заявил Владимир Леонов.

Министр спорта Татарстана также пригласил казанцев и гостей города на матчи Кубка конфедераций. «Зрителей ожидает не только красивый футбол и комфорт, но и целое историческое событие для нашего города, республики и всей страны», – заключил Владимир Леонов. 


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