Муфтий РТ рассказал о Болгарской исламской академии

18 Май 2017 | новости Печать

Муфтий РТ рассказал о Болгарской исламской академии

«Сейчас активно идут переговоры с учителями. Поэтому в ближайшее время они уже начнут приезжать к нам в республику. Учителя, конечно же, будут мирового уровня, большие ученые. Чтобы воспитать великих людей, должны преподавать великие люди», – сказал сообщил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин ИА «Татар-информ».

Все учебные программы также проработаны, добавил муфтий. «На данный момент идет согласование учебников, и они уже будут напечатаны. Идут переговоры с учителями, поэтому все в срок откроется обязательно, иначе не может быть», – выразил уверенность Камиль Самигуллин.

Муфтий сообщил, что 20 мая участники и гости «Изге Болгар жыены» смогут увидеть сами на какой сейчас стадии стройка: «Что касается строительных работ, то они будут завершены к осени, и надеемся, что мы вместе откроем эту академию, и она откроет свои двери для первых учеников».

Глава ДУМ РТ отметил, что помимо республиканских, в учебном заведении будут преподавать и специалисты из-за рубежа. «Конечно, будут учителя с нашей республики. Но невозможно обойтись на данном этапе без ученых извне. Одного вы уже знаете – это Абдуразак Саади. Он более года находится в нашей республике, преподает. Многим он знаком. Также мы ведем переговоры с ученым, которого зовут Сейф аль-Асри. Есть ученый из Сирии, есть ученый из Египта. Переговоры идут активно», – отметил он.

«Если говорить о российских исламских учебных заведениях, то академия – это то, что находится над ними. Чтобы стать магистром или доктором, ему придется приехать в нашу академию», – подчеркнул муфтий.

«Наш главный приоритет – распространить труды наших богословов, чтобы показать всему миру. Конечно, они должны будут хорошо освоить арабский язык. Мы не должны и забывать о татарском языке и изучить наше наследие», - считает муфтий РТ.

Сейчас идет подбор учащихся академии, есть определенные условия. «Человек должен быть бакалавром, иметь высшее исламское образование до того, как он поступит в академию. То есть это некий высший уровень в преподавании исламских наук. И большинство наших мухтасибов, много имамов – они уже окончили Российский исламский университет, поэтому готовых учеников у нас очень много. То есть мы наверняка даже не сможем принять всех, кто хочет», – поделился Камиль Самигуллин и добавил, что претенденты на обучение не только из Татарстана, но и со всей России. «Это и Кавказ, это Поволжье, центральные регионы», – рассказал он.

Напомним, первые 25 студентов начнут обучение в Болгарской Исламской академии в сентябре 2017 года. Академия призвана стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов, и создается для укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе. Строительство академии поддержано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.


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