Ирек Зиннуров провел «футбольный урок» в Казани

18 Май 2017 | новости

Известный ватерполист провел для ребят тематическую викторину.

(Казань, 18 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). «Футбольный урок», посвященный предстоящему Кубку конфедераций FIFA в России, прошел сегодня в казанской гимназии №6. Специальным гостем мероприятия стал посол ЧМ-2018, депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров.

«Мы рассказываем детям о Кубке конфедераций FIFA, им интересно, они заражаются футболом. На самые сложные вопросы викторины отвечают не только парни, но и девушки. После таких встреч всегда поступает много заявок от школьников, желающих стать волонтерами на спортивных мероприятиях», – рассказал Ирек Зиннуров в беседе с журналистами.

На уроке о предстоящем грандиозном мероприятии в мире спорта со школьниками поговорили представители Департамента по работе с волонтерами АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов». После этого Ирек Зиннуров, чтобы закрепить новые знания у ребят, задал им вопросы о Кубке конфедераций. Сумевшие ответить на них школьники получили в подарок сувениры с символикой турнира. В заключение мероприятия гость вручил директору гимназии №6 Ольге Баклашовой футбольный мяч, который украсит школьный музей.