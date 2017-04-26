В Госдуме предложили снизить тарифы ЖКХ для квартир без счетчиков

18 Май 2017 | новости Печать

В Госдуме предложили снизить тарифы ЖКХ для квартир без счетчиков
В Госдуму внесен законопроект об отмене повышенной платы за услуги ЖКХ при отсутствии счетчиков.
 
 
С такой инициативой выступили представители "Справедливой России". Лидер фракции Сергей Миронов объяснил журналистам необходимость поправок социальной несправедливостью.
 
Дело в том, что сегодня граждане, не установившие в квартирах приборы учета, вынуждены оплачивать коммунальные услуги с учетом повышающих коэффициентов. Что несправедливо по отношению к социально незащищенным гражданам, которые просто не могут позволить себе установку счетчиков, отметил Миронов.
 
- С какого перепугу бедная пенсионерка, которая экономит даже на лекарствах, должна ставить счетчик или платить втридорога за коммунальные платежи? - поставил вопрос парламентарий.
 
Авторы инициативы также предлагают запретить ставить счетчики в домах, требующих капремонта - в том числе нельзя ставить их на прогнившие коммуникации, считают "эсеры". Ведь граждане в домах с такими прохудившимися инженерными сетями не экономят, а переплачивают за коммунальные ресурсы.
 
Еще один законопроект фракции на тему ЖКХ меняет механизм расчета платежей в домах без счетчиков.
 
"Второе наше предложение касается расчета потребления тех или иных услуг, если счетчики не установлены. Есть два метода расчета, один называется аналоговый, а второй - расчетный", - сказал Миронов. В расчетном методе, по его словам, заложена такая формула, в которой простой человек не может разобраться, а в результате платит огромные деньги за услуги.
 
"Аналоговый метод расчета очень простой: стоит где-нибудь девятиэтажный дом, панельный, на нем нет счетчиков, а где-то стоит такой же дом одного года постройки и с такими же системами и там стоят счетчики. И нужно взять показания тех счетчиков и аналогично записать такие же суммы на первый дом", - сказал он.
 
 


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