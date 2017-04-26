В Кукморе отпраздновали новоселье (фото)

18 Май 2017 | Тема дня

В построенные по федеральной программе трехэтажные, 24-квартирные дома по улице Маяковского переедут 89 семей, проживающих в настоящее время в аварийном муниципальном жилье, и 7 детей-сирот.

Сегодня в Кукморе произошло знаменательное событие: сданы в эксплуатацию четыре многоквартирных дома, построенных в рамках федеральной программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщает сайт kukmor-rt.ru. В торжественном мероприятии приняли участие глава района Сергей Димитриев, генеральный директор Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан Талгат Абдуллин, начальник управления развития строительного комплекса Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Динар Сагдатуллин.

- В Кукморском районе в аварийных домах проживало 426 семей. Всех их согласно плану обеспечиваем новыми квартирами. Дома, сданные в эксплуатацию сегодня, построены согласно всем требованиям времени. Хотелось бы пожелать новоселам, чтобы они берегли свои дома, - отметил глава района Сергей Димитриев.

- Внучка Индира – сирота. Со мной она с одного года. Сейчас ей уже 18 лет. Дом у нас был небольшой. Не нарадуюсь за внучку. Спасибо большое руководству, - поделилась радостью Марьям Гимранова из Кукмора.

С начала реализации программы переселения граждан из аварийного жилья по Республике Татарстан переселено 2130 семей, из них в 2017 году – 291 семья.

Алсу ИДРИСОВА, фото Эльвиры МУБАРАКШИНОЙ