Запущены услуги факторинга для поддержки предпринимателей-клиентов «Татфондбанка» и «Интехбанка»

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» запускает услуги факторинга – новое направление поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от отзыва лицензии у ПAO «Татфондбанк» и ПAO «Интехбанк», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Эти услуги нацелены на покрытие кассового разрыва, возникающего у татарстанских товаропроизводителей при работе с торговыми сетями. Услуги факторинга дадут возможность предпринимателям, планирующим или уже поставляющим собственный товар в торговые сети, на регулярной основе получать поддержку без привлечения кредита.

Факторинг будет предоставлять как с регрессом, так и без рerpecca.

Максимальный срок отсрочки платежа составит до 180 дней.