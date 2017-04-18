В Кукморе контейнеры в скором времени переставят на специальную площадку

18 Май 2017 | Год экологии

В номере нашей газеты от 19 апреля в рамках проекта «Городу это не к лицу» была опубликована статья о возникшей свалке мусора во дворе дома 12 по улице Ленина города. В ней было написано о том, что жители из-за отсутствия мусорных контейнеров выбрасывали мусор прямо во дворе.

Как сообщил руководитель организации «Эко-Сервис» Ирек Шайхутдинов, этот вопрос решен: гора мусора убрана, за рестораном «Татарстан» временно размещены контейнеры для мусора. (В данный двор мусоровозы заехать не могут. прим.авт.). На днях мы снова побывали здесь, сфотографировали двор. Действительно, во дворе навели порядок, но мусор еще остался. Контейнеры установлены. Их вскоре переставят на специальную площадку.