Гороскоп на 18 мая: Скорпионам надо научиться отказывать, Рыбам не расстраиваться из-за случайностей

17 Май 2017 | новости Печать

Гороскоп на 18 мая: Скорпионам надо научиться отказывать, Рыбам не расстраиваться из-за случайностей

Гороскоп не слишком благоприятствует ответственным начинаниям. День обещает быть нелегким и противоречивым. С одной стороны, он совершенно не склоняет к организованности, с другой же – способен толкнуть вас на радикальные и не совсем обдуманные шаги. Поэтому ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.

ОВЕН

Звезды гороскопа советуют Овну погрузиться в фантастический мир виртуальной реальности. Чтобы начать путешествие в Матрицу, ему достаточно открыть интересную книгу или купить билет на фильм. Яркое воображение, которым наделяет Овна день, сделает все остальное: он получит истинное удовольствие, созерцая несуществующие, но такие реальные, миры. Это поможет ему отдохнуть от обыденных дел и зарядиться позитивной энергией. Тем более что к решению конкретных задач день его все равно не склоняет.

ТЕЛЕЦ

Звезды гороскопа не советуют Тельцу браться за любые дела, где он вынужден полагаться на других – вольно или невольно окружающие способны его подвести. Это касается любых задач и вопросов, которые Тельцу придется решать, будь то рабочие или личные. Чтобы дела в течение дня продвигались гладко, Тельцу необходимо надеяться лишь на одного человека на свете – на себя самого. Ну а проекты, требующие слаженных коллективных действий, лучше отложить на потом.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы рискуют стать объектом нападок и придирок со стороны окружающих. В первую очередь это касается дальних знакомых и коллег, однако не исключено, что даже от любимого человека или лучших друзей Близнецам придется выслушать свою порцию критики. Возможно, кто-то из окружающих будет недоволен их словами, внешним видом или продуктивностью работы. Кто бы это ни был, он об этом пожалеет: если Близнецов как следует разозлить, они не полезут за словом в карман и сумеют дать отпор обидчику.

РАК

Звезды гороскопа предвещают Раку отличный день, когда он способен демонстрировать окружающим лидерские качества и победный настрой! При этом чем больше сложностей будет на его пути, тем лучше: Рак способен войти в боевой азарт, убирая с пути соперников и преодолевая преграды. Звезды гороскопа советуют ему не мелочиться, а взяться за те дела, в которых он видит самый большой потенциал. Его энергичность и целеустремленность помогут ему сделать шаг навстречу успеху.

Именинники 18 мая:

 

• Адриан • Арина • Варлаам • Гедеон • Ирина • Яков

ЛЕВ

Отличительной чертой в гороскопе Льва может стать недостаток уверенности в себе и бесконечные колебания. Из-за такого настроя Льву будет сложно принять любое решение, даже если от него потребуется всего лишь выбрать одно платье из двух. Если же ситуация потребует от него стремительных действий, Лев рискует «зависнуть» или совершить необдуманный шаг. Чтобы этого не произошло, ему необходимо сохранять хладнокровие. А лучше – избегать любых ответственных шагов.

ДЕВА

Ситуация может заставить Деву отказаться от каких-то своих планов. Речь может идти о чем угодно – о планах на вечер, на отпуск, на свидание, на ремонт... Если это произойдет, звезды гороскопа советуют Деве смириться. Поступившись чем-то, Дева не пожалеет – со временем это способно приблизить ее к цели и обеспечить успех. А вот чего ей точно не стоит делать, так это жаловаться на свои проблемы окружающим. Помните, 90 процентам людей ваши проблемы не интересны, а остальные десять рады, что они у вас есть.

ВЕСЫ

В гороскопе Весов будет преобладать внутреннее равновесие и желание поделиться с окружающими своим позитивом. Благодаря этому Весы будут склонны проявлять повышенную заботу о тех, кто находится с ними рядом. Они могут взять кого-то под свою опеку, помочь делом или дружеским советом, выслушать. Впрочем, от такой благотворительности Весы не останутся внакладе – благодарность окружающих поднимет Весы и в чужих, и в собственных глазах.

СКОРПИОН

Скорпион может с удивлением обнаружить, что окружающие пытаются тайно или явно манипулировать им. Друзья, коллеги и даже любимый человек вряд ли упустят возможность немного покомандовать Скорпионом, пусть даже из самых благих побуждений. Самому же Скорпиону будет труднее обычного сопротивляться влиянию извне: он способен выпускать инициативу из рук, предоставляя ее другим. Если ему не нравится такое положение дел, звезды гороскопа советуют проявлять твердость, говоря окружающим «нет» и мешая им сесть себе на шею.

СТРЕЛЕЦ

День будет склонять Стрельца к бурной деятельности, но ему необходимо сдерживаться, чтобы не наломать дров. Ему легче всего впасть в заблуждение и совершить какую-нибудь досадную оплошность. Более того, из-за своей невнимательности Стрелец может ошибиться даже на пустом месте, в вопросе, который он знает как свои шесть пальцев. Вот почему звезды гороскопа советуют ему взять тайм-аут и как следует отдохнуть. Ну а дела подождут – так будет надежней.

КОЗЕРОГ

Звезды гороскопа советуют Козерогу посвятить как можно больше времени себе и всему, что ему нравится, будь то хобби, фитнес, спа-салон, еда или шопинг. День обещает порадовать Козерога приятной расслабляющей атмосферой, позволяя почувствовать гармонию с миром и собой. А вот в окружении большого количества людей – в рабочем коллективе или даже на дружеской вечеринке – Козерог будет ощущать себя не в своей тарелке. Ему просто необходимо вырваться из суеты, чтобы побыть наедине с собой. Или с человеком, которого он любит.

ВОДОЛЕЙ

Поведение Водолея во многом зависит от того, как будут развиваться события. Звезды наделяют его запасами скрытой энергии, однако освободиться эта энергия способна лишь в авральном режиме. Так что если день не поставит перед Водолеем никаких сверхзадач, вроде аврала на работе или спасения мира, в его гороскопе будут преобладать апатия и лень. Однако достаточно случиться чему-то непредвиденному, как Водолей покажет гораздо больше того, на что он обычно способен.

РЫБЫ

В жизни Рыб возможны любые случайности, в том числе и такие, которые придутся им не по душе. Опоздание из-за сломавшихся часов, сгоревшая яичница, «стрелка» на колготках, возникший на пустом месте спор… Все это и многое другое может ожидать Рыб в этот непредсказуемый день. Чтобы свести недоразумения к минимуму, звезды гороскопа советуют Рыбам меньше витать в облаках и сосредоточиться на том, что их окружает. Проявив организованность, Рыбы положат конец нежеланным сюрпризам, оставив дверь открытой только для приятных неожиданностей.

 


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