В Кукморе заселят аварийщиков и детей-сирот

17 Май 2017 | Тема дня Печать

В Кукморе заселят аварийщиков и детей-сирот

18 мая в 9.00 в Кукморе состоится торжественное заселение четырех 24-квартирных домов №1, 2, 3, 4 по улице Маяковского. В них переедут 89 семей, проживающих в настоящее время в аварийном муниципальном жилье и 7 детей-сирот.

Дома построены в рамках реализации федеральной программы переселения граждан из аварийного жилья, инвестор-застройщик Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан, технический заказчик – МУП «Гарант», подрядная организация – ООО «Строй-Гарант».

Напомним, что с начала реализации программы переселения граждан из аварийного жилья по Республике Татарстан переселено 2130 семей, из них в 2017 году – 291 семья.

Кроме того, по всей республике новостройки, в которые переедут новоселы по различным жилищным программам, активно вводятся в эксплуатацию. Так, выдано разрешение на ввод 4-х квартирного жилого дома №29 в деревне Ялкын Алексеевского района, 52-квартирного дома в Бугульме, направлены заявки на выдачу разрешения на ввод жилых домов № 3, 14, 15, 16 в Иннополисе. Новоселье в этих домах не за горами!


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