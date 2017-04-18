Асфальтовое покрытие казанских дорог проверяют в преддверии Кубка конфедераций

17 Май 2017 | Тема дня Печать

Асфальтовое покрытие казанских дорог проверяют в преддверии Кубка конфедераций

Госстройнадзор Татарстана проводит отбор проб асфальтобетона с казанских дорог.

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Казани в преддверии проведения Кубка конфедераций FIFA-2017 качество асфальтобетонного покрытия дорог проверяют при помощи дорожной лаборатории. Согласно поручению, данному Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, подобные проверки улично-дорожной сети Казани и Татарстана будут проводиться еженедельно. Сегодня специалисты Инспекции государственного строительного надзора РТ выехали с ревизией на улицу Карла Маркса.

Асфальтобетонное покрытие здесь сменили буквально недавно – в этом месяце. Для того чтобы выяснить, соответствует ли покрытие необходимой толщине в 5 см и каково сцепление между его слоями, специалисты дорожной лаборатории проводят отбой проб асфальта – при помощи специальной бурильной установки выпиливают вырубку, так называемый керн. После этого асфальтобетонная «шайба» внимательно осматривается и измеряется.

«В данный момент сотрудниками Госстройнадзора совместно с заказчиком “Главтатдортрансом” и подрядчиком “Каздортрансом“ осуществляется отбор проб – вырубок асфальтобетона – для определения толщины слоя и наличия сцепления слоев. В дальнейшем вырубку передадут в стационарную лабораторию для определения зернового состава и физико-механических характеристик асфальтобетона», – рассказал о порядке проверки качества дорожного покрытия руководитель территориального органа по надзору за автодорогами и придорожным строительством Инспекции государственного строительного надзора РТ Артем Степанов.

Рейд с целью мониторинга и контроля качества проведения капитального ремонта дорог

После того как вырубка асфальтобетона была отправлена на лабораторные исследования, образовавшуюся нишу специалисты заделали так называемым «жидким» асфальтом. Проверка дорожного полотна в лабораторных условиях занимает от 1 до 3 суток. После чего специалистами Госстройнадзора РТ будет подготовлен протокол испытания асфальтобетона.

Подобные обследования улично-дорожной сети Казани и Татарстана проводились и в 2016 году. Тогда специалисты инспекции выявили ряд нарушений, таких как несоблюдение технологии укладки дорожного покрытия, наличие грязи между слоями асфальтобетона и другие. Гарантийный срок дороги составляет 4 года. Все недостатки дорожного покрытия, возникающие в этот период, устраняются за счет средств подрядчика.

«Где была необходимость, подрядчики вырезали асфальтобетон и укладывали заново», – отметил Артем Степанов.

Дорожное покрытие, используемое для Казани и других крупных городов Татарстана, отличается от традиционного асфальтобетона, говорят специалисты.

«Здесь, на Карла Маркса, был уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он отличается от традиционного асфальтобетона большим содержанием щебня. Если в обычном асфальтобетоне марки Б 40 – 50 процентов щебня, в ЩМА – от 70 до 80 процентов. Здесь применена полимерно-битумная вяжущая. Данный асфальт обладает большей прочностью, меньше подвержен колейности и в меньшей степени вызывает износ шипов автомобилей. Думаю, это покрытие прослужит не только четыре, но и все 10 лет», – подчеркнул начальник отдела лабораторного контроля ГКУ «Главтатдортранс» Руслан Гильмутдинов.

Рейд с целью мониторинга и контроля качества проведения капитального ремонта дорог

На этой неделе специалистами Госстройнадзора РТ будут проверены дорожные объекты предприятия «Каздорстрой». На следующей неделе ревизии ожидают покрытия дорог, укладкой которых занимались «Алексеевскдорстрой» и «Волгадорстрой».

 

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