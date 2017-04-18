Асфальтовое покрытие казанских дорог проверяют в преддверии Кубка конфедераций

17 Май 2017 | Тема дня

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Казани в преддверии проведения Кубка конфедераций FIFA-2017 качество асфальтобетонного покрытия дорог проверяют при помощи дорожной лаборатории. Согласно поручению, данному Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, подобные проверки улично-дорожной сети Казани и Татарстана будут проводиться еженедельно. Сегодня специалисты Инспекции государственного строительного надзора РТ выехали с ревизией на улицу Карла Маркса.

Асфальтобетонное покрытие здесь сменили буквально недавно – в этом месяце. Для того чтобы выяснить, соответствует ли покрытие необходимой толщине в 5 см и каково сцепление между его слоями, специалисты дорожной лаборатории проводят отбой проб асфальта – при помощи специальной бурильной установки выпиливают вырубку, так называемый керн. После этого асфальтобетонная «шайба» внимательно осматривается и измеряется.

«В данный момент сотрудниками Госстройнадзора совместно с заказчиком “Главтатдортрансом” и подрядчиком “Каздортрансом“ осуществляется отбор проб – вырубок асфальтобетона – для определения толщины слоя и наличия сцепления слоев. В дальнейшем вырубку передадут в стационарную лабораторию для определения зернового состава и физико-механических характеристик асфальтобетона», – рассказал о порядке проверки качества дорожного покрытия руководитель территориального органа по надзору за автодорогами и придорожным строительством Инспекции государственного строительного надзора РТ Артем Степанов.

После того как вырубка асфальтобетона была отправлена на лабораторные исследования, образовавшуюся нишу специалисты заделали так называемым «жидким» асфальтом. Проверка дорожного полотна в лабораторных условиях занимает от 1 до 3 суток. После чего специалистами Госстройнадзора РТ будет подготовлен протокол испытания асфальтобетона.

Подобные обследования улично-дорожной сети Казани и Татарстана проводились и в 2016 году. Тогда специалисты инспекции выявили ряд нарушений, таких как несоблюдение технологии укладки дорожного покрытия, наличие грязи между слоями асфальтобетона и другие. Гарантийный срок дороги составляет 4 года. Все недостатки дорожного покрытия, возникающие в этот период, устраняются за счет средств подрядчика.

«Где была необходимость, подрядчики вырезали асфальтобетон и укладывали заново», – отметил Артем Степанов.

Дорожное покрытие, используемое для Казани и других крупных городов Татарстана, отличается от традиционного асфальтобетона, говорят специалисты.

«Здесь, на Карла Маркса, был уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он отличается от традиционного асфальтобетона большим содержанием щебня. Если в обычном асфальтобетоне марки Б 40 – 50 процентов щебня, в ЩМА – от 70 до 80 процентов. Здесь применена полимерно-битумная вяжущая. Данный асфальт обладает большей прочностью, меньше подвержен колейности и в меньшей степени вызывает износ шипов автомобилей. Думаю, это покрытие прослужит не только четыре, но и все 10 лет», – подчеркнул начальник отдела лабораторного контроля ГКУ «Главтатдортранс» Руслан Гильмутдинов.

На этой неделе специалистами Госстройнадзора РТ будут проверены дорожные объекты предприятия «Каздорстрой». На следующей неделе ревизии ожидают покрытия дорог, укладкой которых занимались «Алексеевскдорстрой» и «Волгадорстрой».