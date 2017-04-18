Кукморяне вернулись с победой с фестиваля «Без бергэ!»

Кукморский район представляли воспитанники Центра внешкольной работы, которые показав высокий уровень мастерства, стали победителями и призерами соревнований.
В личных соревнованиях по простейшим судомоделям среди обучающихся Республики Татарстан Сергей Юртеев занял 1 место в номинации «На скорость», Раиль Бикмухаметов - 1 место в номинации «На точность», Тимур Вояшев - 2 место в номинации «На точность» (учащиеся Поч.Сутерской и Каркаусской школ, руководитель А.Кузнецов). В общекомандном зачете команда заняла 1 место.
В лично-командных соревнованиях по простейшим автомоделям среди обучающихся Республики Татарстан Данил Соколов занял 2 место в номинации «ЭЛ-4», Инсаф Хабибуллин - 2 место в номинации «РМ-1» (учащиеся Кукморской школы №3, руководитель В.Шахтин). В общекомандном зачете команда заняла 3 место.
Все участники фестиваля награждены дипломами, медалями и кубками.
По итогам всех соревнований фестиваля Кукморский район занял почетное 2 место и награжден Дипломом.