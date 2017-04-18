17 мая в Казани из-за матча «Рубин» - ЦСКА будет ограничено движение

В Республике

В Мамадышском районе начались республиканские соревнования «Школа безопасности»

Школьники будут состязаться на берег Камы у села Соколка в Мамадышском районе Татарстана.

15:04 17.05.2017 Школьники будут состязаться на берег Камы у села Соколка в Мамадышском районе Татарстана.

Фото: В Зеленодольске в Полукамушках горит жилой дом

По предварительным данным, пострадавших нет.

14:59 17.05.2017 По предварительным данным, пострадавших нет.

Рамзан Кадыров: Мы стараемся равняться на руководство Татарстана

Глава Чеченской Республики отметил, что планирует направлять студентов в Болгарскую исламскую академию.

14:49 17.05.2017 Глава Чеченской Республики отметил, что планирует направлять студентов в Болгарскую исламскую академию.

Арслан Сибгатуллин: «Хочу стать Путиным!»

Клип с песней «Священная война» в исполнении четырехлетнего татарина взорвал Интернет.

14:07 17.05.2017 Клип с песней «Священная война» в исполнении четырехлетнего татарина взорвал Интернет.

Асфальтовое покрытие казанских дорог проверяют в преддверии Кубка конфедераций

Госстройнадзор Татарстана проводит отбор проб асфальтобетона с казанских дорог.

13:50 17.05.2017 Госстройнадзор Татарстана проводит отбор проб асфальтобетона с казанских дорог.

Путин похвалил Казань за гармоничные межнациональные и межрелигиозные отношения

Глава российского государства Владимир Путин направил участникам заседания группы «Россия – Исламский мир» приветствие, в котором похвалил Казань.

13:27 17.05.2017 Глава российского государства Владимир Путин направил участникам заседания группы «Россия – Исламский мир» приветствие, в котором похвалил Казань.

В Казани создали конкурс имени Рудольфа Гуммерта

Международный форум молодых исполнителей посвящен основателю профессионального исполнительства в Поволжье.

12:33 17.05.2017 Международный форум молодых исполнителей посвящен основателю профессионального исполнительства в Поволжье.

Для оперативного раскрытия нападений на банки полицейские Татарстана создали группу в WhatsApp

В чате сотрудники полиции оперативно обмениваются информацией с сотрудниками банков и кредитных организаций.

12:33 17.05.2017 В чате сотрудники полиции оперативно обмениваются информацией с сотрудниками банков и кредитных организаций.

Ушел из жизни космонавт Виктор Горбатко

Полеты космических кораблей «Союз-7», «Союз-24» и «Союз-37» с участием Виктора Горбатко были отмечены выпусками почтовых марок.

12:24 17.05.2017 Полеты космических кораблей «Союз-7», «Союз-24» и «Союз-37» с участием Виктора Горбатко были отмечены выпусками почтовых марок.

Казанский вертолетный завод передаст заказчикам 16 «Ансатов» до конца года

Всего за 2017 год на заводе планируют собрать 80 вертолетов.

12:24 17.05.2017 Всего за 2017 год на заводе планируют собрать 80 вертолетов.

Останки казанских ханов будут перезахоронены в аналогичных историческим табутах с кожаной отделкой

Внутрь склепа жители и гости столицы попасть не смогут, но увидят надгробие с историческим орнаментом через световой колодец мавзолея.

11:54 17.05.2017 Внутрь склепа жители и гости столицы попасть не смогут, но увидят надгробие с историческим орнаментом через световой колодец мавзолея.

Грабители ювелирного магазина в Зеленодольске получат максимальное наказание

По информации полицейских, на сегодня задержаны все участники ограбления.

11:47 17.05.2017 По информации полицейских, на сегодня задержаны все участники ограбления.

В квартире в Кирове обнаружили труп женщины, пролежавший 9 месяцев

Женщина страдала от патологического собирательства.

11:33 17.05.2017 Женщина страдала от патологического собирательства.

МВД РТ: Жителям Татарстана напоминают о начале сезона квартирных краж

Жителей республики просят быть предельно бдительными – не оставлять квартиры без присмотра.

11:25 17.05.2017 Жителей республики просят быть предельно бдительными – не оставлять квартиры без присмотра.

Фарид Мухаметшин и Марат Ахметов оценили посевную кампанию в Пестречинском районе

Состояние полей в целом Председатель Госсовета и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ оценили положительно.

11:23 17.05.2017 Состояние полей в целом Председатель Госсовета и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ оценили положительно.

«Музыка веры» вновь прозвучит в Болгаре и Свияжске

Тематические концерты, посвященные музыке разных конфессий, с 2012 года проходят на территории республики.

11:14 17.05.2017 Тематические концерты, посвященные музыке разных конфессий, с 2012 года проходят на территории республики.

МВД РТ: В Татарстане стали реже красть

С начала года в Татарстане зарегистрировали 4 666 краж, из них раскрыты 2 011.

11:08 17.05.2017 С начала года в Татарстане зарегистрировали 4 666 краж, из них раскрыты 2 011.

Семилетний музыкант даст мастер-класс по контрабасу в Казани

В Казанском музыкальном колледже пройдет I Международный конкурс молодых исполнителей имени Рудольфа Гуммерта.

11:04 17.05.2017 В Казанском музыкальном колледже пройдет I Международный конкурс молодых исполнителей имени Рудольфа Гуммерта.

Рустам Минниханов принимает участие в третьем заседании ГСВ «Россия – Исламский мир»

Президент Татарстана, открывая встречу, отметил, что деятельность группы способствует формированию достоверной картины об исламе в России.

10:31 17.05.2017 Президент Татарстана, открывая встречу, отметил, что деятельность группы способствует формированию достоверной картины об исламе в России.

Гендиректор ПАО «Туполев»: Опытный образец модернизированного Ту-160М2 появится в 2019 году

Ранее сообщалось, что опытно-конструкторские работы по Ту-160М2 закончатся в 2021 году.

09:50 17.05.2017 Ранее сообщалось, что опытно-конструкторские работы по Ту-160М2 закончатся в 2021 году.

Рустам Минниханов посещает резиденцию главы Чечни в Грозном

Президент Татарстана принимает участие в заседании Группы стратегического видения «Россия – исламский мир».

09:20 17.05.2017 Президент Татарстана принимает участие в заседании Группы стратегического видения «Россия – исламский мир».

В РТ запускают горячую линию о подделке протоколов собраний собственников многоквартирных домов

На вопросы татарстанцев ответят специалисты Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.

09:10 17.05.2017 На вопросы татарстанцев ответят специалисты Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.

«Финанс-Гарант» предлагает услуги по получению банковских гарантий

Консалтинговая компания уже помогла сотням российских предпринимателей получить банковскую гарантию.

09:00 17.05.2017 Консалтинговая компания уже помогла сотням российских предпринимателей получить банковскую гарантию.

Константин Шувалов: Поездки лидеров Татарстана и Чечни за рубеж проходят успешно и на высоком уровне

Посол по особым поручениям МИД РФ оценил развитие ГСВ «Россия – Исламский мир» и ее экономической составляющей в виде KazanSummit.

08:39 17.05.2017 Посол по особым поручениям МИД РФ оценил развитие ГСВ «Россия – Исламский мир» и ее экономической составляющей в виде KazanSummit.

Фото: В Вахитовском районе загорелась грузовая «Газель»

Инцидент произошел накануне около полудня.

08:32 17.05.2017 Инцидент произошел накануне около полудня.

Во время матча «Рубин» – ЦСКА будут действовать десять перехватывающих парковок

Водителям рекомендуется заранее продумать свой маршрут с учетом ограничений.

08:14 17.05.2017 Водителям рекомендуется заранее продумать свой маршрут с учетом ограничений.

Вениамин Попов: «Россия считает себя частью исламского мира»

Эксперты ГСВ «Россия — Исламский мир» обсуждают в Грозном актуальные вопросы международных отношений.

08:00 17.05.2017 Эксперты ГСВ «Россия — Исламский мир» обсуждают в Грозном актуальные вопросы международных отношений.

Мавзолей казанских ханов станет объектом культурного наследия

Результаты новых исследований останков казанских ханов будут представлены в иллюстрированном издании.

08:00 17.05.2017 Результаты новых исследований останков казанских ханов будут представлены в иллюстрированном издании.

Президент РТ обсудил актуальные проблемы с руководством Всемирной организации по сближению мазхабов

Встреча состоялась в ходе заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Грозном.

06:31 17.05.2017 Встреча состоялась в ходе заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Грозном.