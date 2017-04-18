17 мая в Казани из-за матча «Рубин» - ЦСКА будет ограничено движение
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В Республике
В Мамадышском районе начались республиканские соревнования «Школа безопасности»
Школьники будут состязаться на берег Камы у села Соколка в Мамадышском районе Татарстана.
15:04 17.05.2017
Школьники будут состязаться на берег Камы у села Соколка в Мамадышском районе Татарстана.
15:04 17.05.2017
Фото: В Зеленодольске в Полукамушках горит жилой дом
По предварительным данным, пострадавших нет.
14:59 17.05.2017
По предварительным данным, пострадавших нет.
14:59 17.05.2017
Рамзан Кадыров: Мы стараемся равняться на руководство Татарстана
Глава Чеченской Республики отметил, что планирует направлять студентов в Болгарскую исламскую академию.
14:49 17.05.2017
Глава Чеченской Республики отметил, что планирует направлять студентов в Болгарскую исламскую академию.
14:49 17.05.2017
Арслан Сибгатуллин: «Хочу стать Путиным!»
Клип с песней «Священная война» в исполнении четырехлетнего татарина взорвал Интернет.
14:07 17.05.2017
Клип с песней «Священная война» в исполнении четырехлетнего татарина взорвал Интернет.
14:07 17.05.2017
Асфальтовое покрытие казанских дорог проверяют в преддверии Кубка конфедераций
Госстройнадзор Татарстана проводит отбор проб асфальтобетона с казанских дорог.
13:50 17.05.2017
Госстройнадзор Татарстана проводит отбор проб асфальтобетона с казанских дорог.
13:50 17.05.2017
Путин похвалил Казань за гармоничные межнациональные и межрелигиозные отношения
Глава российского государства Владимир Путин направил участникам заседания группы «Россия – Исламский мир» приветствие, в котором похвалил Казань.
13:27 17.05.2017
Глава российского государства Владимир Путин направил участникам заседания группы «Россия – Исламский мир» приветствие, в котором похвалил Казань.
13:27 17.05.2017
В Казани создали конкурс имени Рудольфа Гуммерта
Международный форум молодых исполнителей посвящен основателю профессионального исполнительства в Поволжье.
12:33 17.05.2017
Международный форум молодых исполнителей посвящен основателю профессионального исполнительства в Поволжье.
12:33 17.05.2017
Для оперативного раскрытия нападений на банки полицейские Татарстана создали группу в WhatsApp
В чате сотрудники полиции оперативно обмениваются информацией с сотрудниками банков и кредитных организаций.
12:33 17.05.2017
В чате сотрудники полиции оперативно обмениваются информацией с сотрудниками банков и кредитных организаций.
12:33 17.05.2017
Ушел из жизни космонавт Виктор Горбатко
Полеты космических кораблей «Союз-7», «Союз-24» и «Союз-37» с участием Виктора Горбатко были отмечены выпусками почтовых марок.
12:24 17.05.2017
Полеты космических кораблей «Союз-7», «Союз-24» и «Союз-37» с участием Виктора Горбатко были отмечены выпусками почтовых марок.
12:24 17.05.2017
Казанский вертолетный завод передаст заказчикам 16 «Ансатов» до конца года
Всего за 2017 год на заводе планируют собрать 80 вертолетов.
12:24 17.05.2017
Всего за 2017 год на заводе планируют собрать 80 вертолетов.
12:24 17.05.2017
Останки казанских ханов будут перезахоронены в аналогичных историческим табутах с кожаной отделкой
Внутрь склепа жители и гости столицы попасть не смогут, но увидят надгробие с историческим орнаментом через световой колодец мавзолея.
11:54 17.05.2017
Внутрь склепа жители и гости столицы попасть не смогут, но увидят надгробие с историческим орнаментом через световой колодец мавзолея.
11:54 17.05.2017
Грабители ювелирного магазина в Зеленодольске получат максимальное наказание
По информации полицейских, на сегодня задержаны все участники ограбления.
11:47 17.05.2017
По информации полицейских, на сегодня задержаны все участники ограбления.
11:47 17.05.2017
В квартире в Кирове обнаружили труп женщины, пролежавший 9 месяцев
Женщина страдала от патологического собирательства.
11:33 17.05.2017
Женщина страдала от патологического собирательства.
11:33 17.05.2017
МВД РТ: Жителям Татарстана напоминают о начале сезона квартирных краж
Жителей республики просят быть предельно бдительными – не оставлять квартиры без присмотра.
11:25 17.05.2017
Жителей республики просят быть предельно бдительными – не оставлять квартиры без присмотра.
11:25 17.05.2017
Фарид Мухаметшин и Марат Ахметов оценили посевную кампанию в Пестречинском районе
Состояние полей в целом Председатель Госсовета и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ оценили положительно.
11:23 17.05.2017
Состояние полей в целом Председатель Госсовета и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ оценили положительно.
11:23 17.05.2017
«Музыка веры» вновь прозвучит в Болгаре и Свияжске
Тематические концерты, посвященные музыке разных конфессий, с 2012 года проходят на территории республики.
11:14 17.05.2017
Тематические концерты, посвященные музыке разных конфессий, с 2012 года проходят на территории республики.
11:14 17.05.2017
МВД РТ: В Татарстане стали реже красть
С начала года в Татарстане зарегистрировали 4 666 краж, из них раскрыты 2 011.
11:08 17.05.2017
С начала года в Татарстане зарегистрировали 4 666 краж, из них раскрыты 2 011.
11:08 17.05.2017
Семилетний музыкант даст мастер-класс по контрабасу в Казани
В Казанском музыкальном колледже пройдет I Международный конкурс молодых исполнителей имени Рудольфа Гуммерта.
11:04 17.05.2017
В Казанском музыкальном колледже пройдет I Международный конкурс молодых исполнителей имени Рудольфа Гуммерта.
11:04 17.05.2017
Рустам Минниханов принимает участие в третьем заседании ГСВ «Россия – Исламский мир»
Президент Татарстана, открывая встречу, отметил, что деятельность группы способствует формированию достоверной картины об исламе в России.
10:31 17.05.2017
Президент Татарстана, открывая встречу, отметил, что деятельность группы способствует формированию достоверной картины об исламе в России.
10:31 17.05.2017
Гендиректор ПАО «Туполев»: Опытный образец модернизированного Ту-160М2 появится в 2019 году
Ранее сообщалось, что опытно-конструкторские работы по Ту-160М2 закончатся в 2021 году.
09:50 17.05.2017
Ранее сообщалось, что опытно-конструкторские работы по Ту-160М2 закончатся в 2021 году.
09:50 17.05.2017
Рустам Минниханов посещает резиденцию главы Чечни в Грозном
Президент Татарстана принимает участие в заседании Группы стратегического видения «Россия – исламский мир».
09:20 17.05.2017
Президент Татарстана принимает участие в заседании Группы стратегического видения «Россия – исламский мир».
09:20 17.05.2017
В РТ запускают горячую линию о подделке протоколов собраний собственников многоквартирных домов
На вопросы татарстанцев ответят специалисты Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.
09:10 17.05.2017
На вопросы татарстанцев ответят специалисты Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.
09:10 17.05.2017
«Финанс-Гарант» предлагает услуги по получению банковских гарантий
Консалтинговая компания уже помогла сотням российских предпринимателей получить банковскую гарантию.
09:00 17.05.2017
Консалтинговая компания уже помогла сотням российских предпринимателей получить банковскую гарантию.
09:00 17.05.2017
Константин Шувалов: Поездки лидеров Татарстана и Чечни за рубеж проходят успешно и на высоком уровне
Посол по особым поручениям МИД РФ оценил развитие ГСВ «Россия – Исламский мир» и ее экономической составляющей в виде KazanSummit.
08:39 17.05.2017
Посол по особым поручениям МИД РФ оценил развитие ГСВ «Россия – Исламский мир» и ее экономической составляющей в виде KazanSummit.
08:39 17.05.2017
Фото: В Вахитовском районе загорелась грузовая «Газель»
Инцидент произошел накануне около полудня.
08:32 17.05.2017
Инцидент произошел накануне около полудня.
08:32 17.05.2017
Во время матча «Рубин» – ЦСКА будут действовать десять перехватывающих парковок
Водителям рекомендуется заранее продумать свой маршрут с учетом ограничений.
08:14 17.05.2017
Водителям рекомендуется заранее продумать свой маршрут с учетом ограничений.
08:14 17.05.2017
Вениамин Попов: «Россия считает себя частью исламского мира»
Эксперты ГСВ «Россия — Исламский мир» обсуждают в Грозном актуальные вопросы международных отношений.
08:00 17.05.2017
Эксперты ГСВ «Россия — Исламский мир» обсуждают в Грозном актуальные вопросы международных отношений.
08:00 17.05.2017
Мавзолей казанских ханов станет объектом культурного наследия
Результаты новых исследований останков казанских ханов будут представлены в иллюстрированном издании.
08:00 17.05.2017
Результаты новых исследований останков казанских ханов будут представлены в иллюстрированном издании.
08:00 17.05.2017
Президент РТ обсудил актуальные проблемы с руководством Всемирной организации по сближению мазхабов
Встреча состоялась в ходе заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Грозном.
06:31 17.05.2017
Встреча состоялась в ходе заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Грозном.
06:31 17.05.2017
Ископаемую змею назвали в честь дракона Зиланта из татарских сказаний
По легенде, Зилант жил на горе на территории современной Казани, а затем поселился в озере Кабан, тоже расположенном в черте нынешнего города.
01:45 17.05.2017
По легенде, Зилант жил на горе на территории современной Казани, а затем поселился в озере Кабан, тоже расположенном в черте нынешнего города.
01:45 17.05.2017