В Татарстане студентке на 3D-принтере изготовили протез кисти руки

17 Май 2017 | новости

23-летняя студентка набережночелнинского филиала КФУ Гульназ Насибуллина лишилась правой руки на местном хлебозаводе в мае 2016 года.

Операция по производству и установке тягового протеза кисти «Киби», разработанный компанией «Моторика» на базе «Сколково», проводится в ФГУП «Казанское протезно-ортопедическое предприятие». Используется 3D-печать, что позволяет изготавливать сложные элементы и легко адаптировать протез даже под самые тяжелые случаи. Протез можно настроить не только на сжим всех пальцев, но и на их частичное сжатие в любом порядке.

С новой искусственной рукой, как уверяют производители, девушка сможет даже вставлять нитку в иголку. Главное требование для использования протеза - сохранение подвижности лучезапястного или плечевого сустава. Срок проектирования и производства протеза составляет 10-15 рабочих дней.

Стоимость протезов разнится: кисть может стоит до 100 тысяч, а предплечье - до 150 тысяч рублей. «Моторика» старается сделать так, чтобы цена искусственной руки соответствовала сумме компенсации Фонда Социального Страхования РФ по региону.

Чудо-протез кисти руки можно устанавливать, начиная с трех лет, предплечья - с двух. Но, как подчеркивают представители, все всегда индивидуально, вполне возможно, что протез могут установить и раньше.

«Мы разрабатываем сам протез по фотографиям, которые присылает пациент удаленно из любой точки мира. Клиент делает три фотографии руки в разных проекциях рядом с линейкой и одно видео. Мы снимаем мерки и делаем объемную модель уже в специальной программе. После этого сотрудники компании подстраивают проект из нескольких частей под культю, получая антропометричную, индивидуальную модель, и отправляют ее уже в принтер, который и выращивает необходимые детали. Далее детали из цеха приходят к нам в офисы, там протез собирается и окрашивается по заказу пациента» — рассказывает руководитель направления тягового протезирования компании «Моторика» Данил Емелин.

«Такой протез установили в Татарстане впервые. Устанавливали протез примерно два часа, подгоняли под мою руку. Было волнительно, ощущения непередаваемые, конечно. Таким образом я вернулась к полноценной жизни», - рассказала Гульназ Насибуллина.

«Я очень долго ждала этого момента и рада, что наконец-то смогу жить полноценной жизнью», – поделилась Гульназ.

В процессе установки протеза на консультацию подошли две женщины. Их малышам – 2,5 года и 5 лет, у обоих нет части руки. Они пришли с надеждой, что их дети в ближайшее время тоже обретут чудо-протезы.