В Кукморском медресе прошла защита дипломных работ (фото)

17 Май 2017 | новости

В этом году учебу на профессиональном отделении Кукморского медресе завершает 27 человек (среди них 19 мужчин и 8 женщин), сообщается на сайте ДУМ РТ. После сдачи итоговых выпускных экзаменов учащихся ждало ещё одно серьезное испытание - это защита выпускных квалификационных работ. На протяжении последних нескольких месяцев работа над дипломными проектами была в центре внимания как шакирдов-выпускников, так и преподавателей, которые были их научными руководителями.

Дипломные работы стали своеобразным итогом четырёхлетнему периоду обучения в медресе. Они хорошо показали и уровень подготовки выпускников, и их способность излагать свои мысли, а также то, как они усвоили материал, выбранный в качестве темы.

Что касается тем выпускных квалификационных работ, то следует отметить, что среди них было много тем по таким предметам как фикх, акыйда и сира. Особое внимание было уделено таким темам Священный Коран, религиозное воспитание в исламе, намаз, ураза. Комиссия, состоявшая из преподавателей медресе дала положительную оценку всем дипломным работам впускников 2017 года.

По доброй традиции, по окончании защиты дипломных работ шакирды устраивали чаепитие, во время которого, общаясь, подводили итоги.