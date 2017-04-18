В Кукморском медресе прошла защита дипломных работ (фото)

17 Май 2017 | новости Печать

В Кукморском медресе прошла защита дипломных работ (фото)

В этом году учебу на профессиональном отделении Кукморского медресе завершает 27 человек (среди них 19 мужчин и 8 женщин), сообщается на сайте ДУМ РТ. После сдачи итоговых выпускных экзаменов учащихся ждало ещё одно серьезное испытание - это защита выпускных квалификационных работ. На протяжении последних нескольких месяцев работа над дипломными проектами была в центре внимания как шакирдов-выпускников, так и преподавателей, которые были их научными руководителями.

Дипломные работы стали  своеобразным итогом четырёхлетнему периоду обучения в медресе. Они хорошо показали и уровень подготовки выпускников, и их способность излагать свои мысли, а также то, как они усвоили материал, выбранный в качестве темы.

Что касается тем выпускных квалификационных работ, то следует отметить, что среди них  было много тем по таким предметам как фикх, акыйда и сира.  Особое внимание было уделено таким темам Священный Коран, религиозное воспитание в исламе, намаз, ураза. Комиссия, состоявшая из преподавателей медресе дала положительную оценку всем дипломным работам впускников 2017 года.

По доброй традиции, по окончании защиты дипломных работ шакирды устраивали чаепитие, во время которого, общаясь, подводили итоги.


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