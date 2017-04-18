Для оперативного раскрытия нападений на банки полицейские Татарстана создали группу в WhatsApp

17 Май 2017 | новости

Для быстрого реагирования на нападения банков, в WhatsApp создана группа, в которую вошли полицейские и сотрудники служб безопасности банков, сообщил на брифинге начальник отдела по раскрытию грабежей и разбоев УУР МВД по РТ Рефат Катипов.

«Создали чат, где участвуют представители служб безопасности 80 процентов банков Татарстана, кредитных организаций и полицейские. В чате мы обмениваемся данными о подозреваемых, и обсуждаем, где может произойти нападения. Проводим совместное совещание с ними, где рассказываем о профилактике краж из банков. Надеемся, что скоро охватим все банки республики», – отметил Рефат Катипов.

Татар-информ