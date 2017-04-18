Герои полей Кукморского района (список)

17 Май 2017 | Сельское хозяйство Печать

Герои полей Кукморского района (список)

Герои полей

С 1 по 7 мая

Передовые трактористы-машинисты, участвующие в посеве, подкормке озимых и многолетних трав, посадке картофеля (в нормо-сменах):

Нургали Гилметдинов из хозяйства «Урал» (ДТ-75) – 13,39.

Ринат Фаляхов из хозяйства «Урал» (ДТ-75) – 13,07.

Рамиль Хайруллин из общества «Игенче плюс» (МТЗ-1221) – 12,3.

Передовые трактористы-машинисты, участвующие в подготовке почвы на посев (в нормо-сменах):

Ильдус Хабибуллин из хозяйства «Урал» (ДТ-75) – 15,1.

Рашит Закиров из хозяйства «Урал» (МТЗ-82) – 12,2.

Тимерхан Хабетдинов из общества «Асанбаш Агро» (МТЗ-1221) – 12,1.

Передовые водители, участвующие на вывозке минеральных удобрений и семян (тонн/километр):

Тахир Юнусов из хозяйства «Урал» (ГАЗ САЗ) – 16716.

Раил Камалиев из хозяйства «Урал» (КамАЗ) – 11466.

Николай Филиппов из хозяйства имени Вахитова (КамАЗ) – 2791.

Передовые трактористы-машинисты, работающие на посевных комплексах (в нормо-сменах):

Рафис Галимов из хозяйства «Урал» (Кейс) – 12,69.

Райнур Самигуллин из хозяйства имени Вахитова (Кейс) – 12,2.

Алмаз Курбанов из хозяйства «Урал» (Т-150) – 11,72.


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