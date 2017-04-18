Герои полей Кукморского района (список)

Герои полей
С 1 по 7 мая
Передовые трактористы-машинисты, участвующие в посеве, подкормке озимых и многолетних трав, посадке картофеля (в нормо-сменах):
Нургали Гилметдинов из хозяйства «Урал» (ДТ-75) – 13,39.
Ринат Фаляхов из хозяйства «Урал» (ДТ-75) – 13,07.
Рамиль Хайруллин из общества «Игенче плюс» (МТЗ-1221) – 12,3.
Передовые трактористы-машинисты, участвующие в подготовке почвы на посев (в нормо-сменах):
Ильдус Хабибуллин из хозяйства «Урал» (ДТ-75) – 15,1.
Рашит Закиров из хозяйства «Урал» (МТЗ-82) – 12,2.
Тимерхан Хабетдинов из общества «Асанбаш Агро» (МТЗ-1221) – 12,1.
Передовые водители, участвующие на вывозке минеральных удобрений и семян (тонн/километр):
Тахир Юнусов из хозяйства «Урал» (ГАЗ САЗ) – 16716.
Раил Камалиев из хозяйства «Урал» (КамАЗ) – 11466.
Николай Филиппов из хозяйства имени Вахитова (КамАЗ) – 2791.
Передовые трактористы-машинисты, работающие на посевных комплексах (в нормо-сменах):
Рафис Галимов из хозяйства «Урал» (Кейс) – 12,69.
Райнур Самигуллин из хозяйства имени Вахитова (Кейс) – 12,2.
Алмаз Курбанов из хозяйства «Урал» (Т-150) – 11,72.