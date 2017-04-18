Температура воздуха поднимется до +34 градусов

17 Май 2017 | новости

На этой неделе похолодает во многих регионах России, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В средней полосе погоду портит балтийский циклон. Сильные дожди сегодня он принесет в Рязанскую область. На севере Приволжского округа - погода с заморозками. В Башкортостане температура ночью опустится до -6 градусов. Температура ниже нуля по ночам будет наблюдаться от Кировской до Самарской области.

В южных регионах погода с середины недели начнет улучшаться. Хотя грозы, град и ветер никто не отменял. С 17 до 19 мая они пройдут в республиках Северного Кавказа. Температура на юге невысокая - 12-17 градусов тепла, на черноморском побережье - 20-23 градуса.

На севере Европейской России господствует арктический воздух. Постепенно температура повышается, начиная с западных районов. В Мурманской области около 10 градусов тепла, в Архангельской и Вологодской областях – 15 градусов. В северо-западных областях до 17-22 градусов.

На Урале также еще заморозки в ночные часы, они закончатся только 19 мая. Дневная температура повысится до 13-18 градусов. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Красноярском крае, Хакасии и Тыве погода будет резко меняется. Еще вчера в этих регионах было за 30 градусов, а сегодня на северо-западе уже около 20 градусов, дожди и грозы. Завтра - 5-10 градусов, а потом синоптики прогнозируют постепенное потепление.

Около Байкала жарко – 25-30 градусов. В четверг температура начнет понижаться до 7-12 градусов. Поднимется ветер до 23 метров в секунду. В Бурятии также похолодает 18 мая до 10-15 градусов, ночью заморозки до – 2 градусов.

По югу Дальнего Востока проходит циклон, который гонит теплый воздух в Хабаровский, Приморский край. В центре Приморья 27-32 градуса в среду и до 34 градусов в четверг.