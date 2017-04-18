Студенты Лубянского лесотехнического колледжа принимают участие в финале V национального чемпионата «Молодые профессионалы»

17 Май 2017 | новости Печать

Студенты Лубянского лесотехнического колледжа принимают участие в финале V национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Студенты 1 курса Лубянского лесотехнического колледжа Станислав Козырев и Ульяна Селюнина принимают участие в финале V национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Ландшафтный дизайн» в Краснодаре.

На протяжении четырех дней — с 15 по 19 мая — гости и участники Национального чемпионата также смогут ознакомиться с практиками подготовки высококвалифицированных кадров, принять участие в круглых столах, мастер-классах, сессиях и презентациях.

Свое мастерство на чемпионате покажут 1200 учащихся техникумов и колледжей в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 10–17 лет.

Профессионализм конкурсантов будут оценивать 1400 экспертов. Победители и призеры чемпионата войдут в состав национальной сборной WorldSkillsRussia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkillsAbu-Dhabi 2017 и WorldSkillsKazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills, который пройдет в 2018 году в Будапеште.

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) — самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди школьников, студентов колледжей и техникумов.

Фото из Инстаграма


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Гороскоп на 17 мая: глобальные проекты Раков получат зеленый свет, а Весы сыграют роль наставника Во время матча «Рубин» – ЦСКА будут действовать десять перехватывающих парковок »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
«Финанс-Гарант» предлагает услуги по получению банковских гарантий
Консалтинговая компания уже помогла сотням российских предпринимателей получить банковскую гарантию.
09:00 17.05.2017
Фото: В Вахитовском районе загорелась грузовая «Газель»
Инцидент произошел накануне около полудня.
08:32 17.05.2017
Вениамин Попов: «Россия считает себя частью исламского мира»
Эксперты ГСВ «Россия — Исламский мир» обсуждают в Грозном актуальные вопросы международных отношений.
08:00 17.05.2017
Мавзолей казанских ханов станет объектом культурного наследия
Результаты новых исследований останков казанских ханов будут представлены в иллюстрированном издании.
08:00 17.05.2017
Президент РТ обсудил актуальные проблемы с руководством Всемирной организации по сближению мазхабов
Встреча состоялась в ходе заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Грозном.
06:31 17.05.2017
Ископаемую змею назвали в честь дракона Зиланта из татарских сказаний
По легенде, Зилант жил на горе на территории современной Казани, а затем поселился в озере Кабан, тоже расположенном в черте нынешнего города.
01:45 17.05.2017
В Казани прошел республиканский этап всероссийской робототехнической олимпиады
В этом году олимпиада собрала рекордное количество участников.
22:18 16.05.2017
Казанский Нуриевский: «У Нуриевского в Уфе своя история, и мы уважаем друг друга»
ТАГТОиБ не планирует подавать в суд на организаторов «двойника» фестиваля в Башкортостане.
22:15 16.05.2017
УНИКС попрощался с болельщиками
В финале команда Панина, Кларка, Каймакоглу наголову разбила дружину Понкрашова, Антипова и Воронова, 35:17.
22:15 16.05.2017
В программе ХХХ Нуриевского фестиваля 9 спектаклей и 2 гала-концерта
В международном балетном форуме принимают участие 30 знаменитых танцовщиков из России и других стран мира.
21:39 16.05.2017
В белорусском Дубровно откроют памятник татарскому композитору Фариду Яруллину
Местной белорусской музыкальной школе будет присвоено имя великого композитора.
21:17 16.05.2017
Мухаметшин: «Мы, люди разных национальностей, будем искать пути дружного жития»
Глава парламента принял участие в конференции о роли национально-культурной автономии в гармонизации межэтнических отношений.
21:00 16.05.2017
Рустам Минниханов: Грозный – хорошая площадка для диалога с мусульманскими государствами
Президент РТ прибыл в Чеченскую Республику для участия в III заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».
20:48 16.05.2017
Президент Татарстана поприветствовал участников заседания ГСВ «Россия — Исламский мир» в Грозном
Рустам Минниханов завтра примет участие в пленарной части заседания.
20:20 16.05.2017
Дети из 48 стран мира вместе с олимпийцами посадили аллею в память о жертвах терроризма в Казани
Участников III Всемирных игр юных соотечественников в Казани посвятили в «Зеленый десант».
20:08 16.05.2017
МВД по РТ напомнило правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях
17 апреля на «Казань Арена» состоится Матч «Рубин» — ЦСКА, который является тестовым в рамках подготовки к Кубку Конфедераций 2017 года.
19:09 16.05.2017
Николай Патрушев и Михаил Бабич осмотрели Казанский авиационный завод
Почетным гостям продемонстрировали электронно-лучевую сварку титановых деталей для нового ракетоносца Ту-160.
18:51 16.05.2017
Вассим Каладжия: «Роль Президента Татарстана – самая важная в сближении России с исламским миром»
Автор книги «Евразийская Россия: время Президента Владимира Путина» оценил уровень развития отношений РФ с исламскими странами.
18:48 16.05.2017
Число погибших при взрыве газа в Волгограде выросло до трех
Обрушение произошло в результате взрыва газовоздушной смеси, которая появилась во время ремонтных работ.
18:42 16.05.2017
Леокадия Дробижева: У Татарстана есть чему поучиться в области межнациональных отношений
Специалист в области межнациональных отношений заявляет, что в России ситуация с предрассудками лучше, чем во многих других странах.
17:57 16.05.2017
В Казани росгвардейцы задержали уличных хулиганов
Дебоширы доставлены в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
17:02 16.05.2017
Фото: В Елабуге на автодороге образовалась большая яма
Сейчас на трассе работают дорожники.
16:50 16.05.2017
Комитеты по стандарту «Халяль» Чечни и Татарстана обсудят риски потребления ГМО и пищевых добавок
После заседания группы «Россия – Исламский мир» в Грозном делегаты и гости приедут на выставку RUSSIA HALAL EXPO в Казань.
16:35 16.05.2017
«Каравон-2017»: 20 тысяч гостей в Никольском, визит Минниханова и модные показы за 7 млн рублей
25 лет фольклорный праздник в селе Никольское хранит традиции русской культуры, ежегодно собирая на своих площадках сотни артистов и ремесленников.
16:15 16.05.2017
В Казани осудят за взятку профессора медуниверситета
Передача денег осуществлялась путем перечисления денежных средств на банковскую карту посредника.
16:14 16.05.2017
Бабич: В ПФО за три года не допущено терактов с использованием взрывных устройств
В октябре прошлого года в Нижнем Новгороде ликвидировали ячейку запрещенной в России террористической группировки ИГ.
16:00 16.05.2017
Гидрометцентр по РТ: В ближайшие трое суток теплый сектор циклона принесет умеренно теплую погоду
Температура воздуха будет постепенно повышаться на 2–3 градуса как в дневные, так и в ночные часы.
15:45 16.05.2017
Директор агрофирмы «Лениногорская» прокомментировал инцидент с выгрузкой коров

15:41 16.05.2017
В Казани стартовала конференция о межэтнических отношениях в регионах России
На открытии конференции помимо представителей Татарстана и федеральных структур выступили делегаты Башкортостана, Бурятии, Марий Эл и Чувашии.
15:34 16.05.2017
Театр кукол «Экият» покажет «Хануму» на международном фестивале «Гостиный двор»
IX Международный фестиваль театров кукол для молодежи и взрослых пройдет в Оренбурге с 18 по 21 мая.
15:23 16.05.2017
Показать еще