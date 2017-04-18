Студенты Лубянского лесотехнического колледжа принимают участие в финале V национального чемпионата «Молодые профессионалы»

17 Май 2017 | новости

Студенты 1 курса Лубянского лесотехнического колледжа Станислав Козырев и Ульяна Селюнина принимают участие в финале V национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Ландшафтный дизайн» в Краснодаре.

На протяжении четырех дней — с 15 по 19 мая — гости и участники Национального чемпионата также смогут ознакомиться с практиками подготовки высококвалифицированных кадров, принять участие в круглых столах, мастер-классах, сессиях и презентациях.

Свое мастерство на чемпионате покажут 1200 учащихся техникумов и колледжей в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 10–17 лет.

Профессионализм конкурсантов будут оценивать 1400 экспертов. Победители и призеры чемпионата войдут в состав национальной сборной WorldSkillsRussia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkillsAbu-Dhabi 2017 и WorldSkillsKazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills, который пройдет в 2018 году в Будапеште.

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) — самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди школьников, студентов колледжей и техникумов.

Фото из Инстаграма