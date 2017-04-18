В Татарстане пропала психически нездоровая женщина с малолетним сыном

16 Май 2017 | новости

Полицейские Чистополя разыскивают без вести пропавшую 44-летнюю Альфиру Муртазину, пропавшую вместе с шестилетним приемным сыном Амиром Тимиршиным, пишет источник.

По данным пресс-службы районного отдела МВД, 14 мая женщина с ребенком ушла из дома и не вернулась. Муртазина, страдающая психическим расстройством, забрала в мешках вещи сына, свою одежду и компьютер. Пропавшие проживали в доме №17 на улице Зеленая.

Приметы Муртазиной: на вид 40 лет, средней полноты, высокая, волосы темные короткие, глаза карие, нос прямой средний. Была одета в драповое пальто темно-синего цвета до колен, белые спортивные брюки, шлепанцы, розовый платок.

Мальчику на вид шесть лет, худощавый, волосы темно-русые короткие, глаза светлые, уши оттопыренные, рост 1 м. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синие колготки, серую толстовку и резиновые сапоги с зеленым утеплителем.

Информацию о местонахождении пропавших можно сообщить по телефонам: (84342) 5-03-95, 5-21-49, 5-25-00, 02. Конфиденциальность гарантируется.