Вот что значит, если линии сердца на ладонях сходятся!

16 Май 2017 | новости

Верь в судьбу или не верь, но хиромантия есть! И много чего по линиям можно узнать. Говорят, что хиромантом не становятся — им рождаются. Но некоторые секреты мы тоже сможем применить, чтоб узнать о себе больше!

Многие верят, что по линиям на ладонях можно узнать всё о характере человека и даже предсказать его судьбу. Правда или выдумка — решать тебе, но, честно говоря, иногда возникает желание перепроверить истину учения под названием «хиромантия».

А сделать это нам поможет очень простой способ. Посмотри на свои ладони… Сходятся ли у тебя линии сердца, как на рисунке?

Соедини вместе обе ладони. Если линия сердца на левой руке ниже, чем на правой, это говорит о том, что ты мудр не по годам. А еще ты романтик и человек с хорошо развитой интуицией.

Если линия сердца на левой руке выше, чем на правой, это знак того, что ты борец по жизни. Ты независим, целеустремлен и умеешь радоваться любым мелочам, несмотря ни на что.

Если же линии сердца сходятся, это означает, что ты не особо любишь большие перемены в жизни. Строгая самодисциплина, воспитанность и умение сохранять спокойствие в любых ситуациях — это как раз о тебе.

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В мире чудес