Новости спорта Кукморского района

16 Май 2017 | Спорт Печать

Новости спорта Кукморского района

В спорткомплексе «Зилант» прошел открытый турнир по баскетболу на Кубок «Урал» среди юношей 2004-2005 годов рождения. В турнире приняли участие 4 команды:  Елабуга, Красная Поляна, Зилант-1, Зилант-2. Кубок и золотые медали завоевала команда Зилант-1, серебряный призер соревнований – Елабуга, бронзовый призер – Зилант-2. Лучшим игроком турнира признан игрок команды Зилант-1 Гарафутдинов Ильнар. Победители и призеры турнира были награждены грамотами и медалями, лучший игрок – памятным подарком.

 

В спорткомплексе «Зилант»  прошел открытый турнир  по волейболу среди девочек 2005 года рождения и моложе, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне. В соревнованиях приняли участие 6 команд девочек: Зилант-1, Зилант-2 , Тюлячи, Яныль, Олуяз, Большой Сардек. Победила команда Зилант-1, на втором месте – Яныль, на третьем – Зилант-2 . Лучшим игроком признана Хасаншина Айсылу, игрок команды Зилант-1. Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и медалями, лучший игрок - памятным подарком.

 

В Аксубаево воспитанники отделения самбо спортшколы «Зилант» приняли участие в Первенстве РТ по борьбе на поясах. Кандрашина Алина (в весовой категории 63 кг) стала бронзовым призером.

 

В Нижнекамске воспитанники отделения настольного тенниса спортшколы «Зилант» приняли участие в XVIII традиционном турнире по настольному теннису памяти МС СССР Ольги Першиной. Каюмов Булат завоевал бронзовую медаль.


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