Карантин по птичьему гриппу введен на территориях Казани и ряда районов Татарстана

16 Май 2017 | новости Печать

Карантин по птичьему гриппу введен на территориях Казани и ряда районов Татарстана

Ограничения Указом Президента РТ вводятся на период до их отмены.

Президент Татарстана сегодня своим указом ввел карантин по птичьему гриппу на ряде территорий республики. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Кабмина РТ.

В частности, ограничительные мероприятия действуют в Нурлатском районе РТ: на частных подворьях домов №№ 45 и 86 по улице Нижне-Нурлатская в городе Нурлате, на части территории фермы, используемой для содержания домашней птицы КФХ «Хамидуллин З. З.» в Нурлате, а также на части территории фермы, используемой для содержания птицы тем же КФХ у деревни Чувашская Менча.

Также карантин введен на частных подворьях в селе Шумково Рыбно-Слободского района (дом № 18 по улице Центральная), селе Абсалямово Ютазинского района (дом № 1 по улице Луговая) и казанском поселке Дербышки (дом № 90 по улице 3-я Кленовая).

Отмечается, что ограничения вводятся на период до их отмены.

Напомним, ранее карантин по гриппу птиц был введен указом главы республики на территории ООО «Птицекомплекс Лаишевский».

Татар-информ


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