Карантин по птичьему гриппу введен на территориях Казани и ряда районов Татарстана

16 Май 2017 | новости

Ограничения Указом Президента РТ вводятся на период до их отмены.

Президент Татарстана сегодня своим указом ввел карантин по птичьему гриппу на ряде территорий республики. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Кабмина РТ.

В частности, ограничительные мероприятия действуют в Нурлатском районе РТ: на частных подворьях домов №№ 45 и 86 по улице Нижне-Нурлатская в городе Нурлате, на части территории фермы, используемой для содержания домашней птицы КФХ «Хамидуллин З. З.» в Нурлате, а также на части территории фермы, используемой для содержания птицы тем же КФХ у деревни Чувашская Менча.

Также карантин введен на частных подворьях в селе Шумково Рыбно-Слободского района (дом № 18 по улице Центральная), селе Абсалямово Ютазинского района (дом № 1 по улице Луговая) и казанском поселке Дербышки (дом № 90 по улице 3-я Кленовая).

Отмечается, что ограничения вводятся на период до их отмены.

Напомним, ранее карантин по гриппу птиц был введен указом главы республики на территории ООО «Птицекомплекс Лаишевский».

Татар-информ