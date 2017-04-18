В ближайшие трое суток теплый сектор циклона принесет умеренно теплую погоду

16 Май 2017 | новости

Температура воздуха будет постепенно повышаться на 2–3 градуса как в дневные, так и в ночные часы.

В ближайшие трое суток в Татарстане умеренно потеплеет. Если в среду, 17 мая, днем воздух прогреется до 17–19 градусов тепла, то уже в четверг, 18 мая, и в пятницу, 19-го числа, в среднем по республике днем ожидается до 21–22 градусов.

«Сейчас мы попали в теплый сектор циклона, установился юго-западный воздушный поток, и этот юго-западный ветер к нам приносит тепло. В ближайшие трое суток ожидается умеренно теплая погода, местами с небольшими дождями», – рассказала начальник отдела метеопрогнозов Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Ирина Трущина.

Таким образом, есть надежда, что ночь с 16 на 17 мая может стать последней нетипично холодной для этого календарного периода. Согласно распространенному метеоролагами предупреждению, сегодня с полуночи и до 5 часов утра 17 мая местами в восточных районах Татарстана еще ожидаются заморозки в воздухе и на почве при температуре от 0 до -2 градусов.

«Вероятность слабых заморозков остается только в крайних восточных районах», – подчеркнула И. Трущина.

Она также напомнила, что в целом первая половина мая в этом году выдалась ощутимо холоднее нормы. Особенно холодным был период с 6 до 15 мая включительно. Максимальная дневная температура воздуха, зарегистрированная вчера, составила 10–13 градусов, ночью в отдельных районах столбики термометров опускались ниже нуля.

Но по крайней мере в перспективе ближайших дней, обнадежил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь, «постепенно в дневные часы, и в ночные тоже, температура начинает повышаться, прибавляя по 2–3 градуса».

Так, в Казани уже этой ночью будет облачно с прояснениями, без осадков. При юго-восточном и южном умеренном ветре температура составит от 5 до 7 градусов тепла. Днем 17 мая местами могут пройти небольшие кратковременные дожди, ожидается уже до 17–19 градусов тепла.

Татар-информ