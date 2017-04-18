В Кукморе состоится праздник по случаю 150-летия валяльно-войлочного комбината (программа)

В Республике

В Казани росгвардейцы задержали уличных хулиганов

Дебоширы доставлены в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

17:02 16.05.2017 Дебоширы доставлены в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: В Елабуге на автодороге образовалась большая яма

Сейчас на трассе работают дорожники.

16:50 16.05.2017 Сейчас на трассе работают дорожники.

Комитеты по стандарту «Халяль» Чечни и Татарстана обсудят риски потребления ГМО и пищевых добавок

После заседания группы «Россия – Исламский мир» в Грозном делегаты и гости приедут на выставку RUSSIA HALAL EXPO в Казань.

16:35 16.05.2017 После заседания группы «Россия – Исламский мир» в Грозном делегаты и гости приедут на выставку RUSSIA HALAL EXPO в Казань.

«Каравон-2017»: 20 тысяч гостей в Никольском, визит Минниханова и модные показы за 7 млн рублей

25 лет фольклорный праздник в селе Никольское хранит традиции русской культуры, ежегодно собирая на своих площадках сотни артистов и ремесленников.

16:15 16.05.2017 25 лет фольклорный праздник в селе Никольское хранит традиции русской культуры, ежегодно собирая на своих площадках сотни артистов и ремесленников.

В Казани осудят за взятку профессора медуниверситета

Передача денег осуществлялась путем перечисления денежных средств на банковскую карту посредника.

16:14 16.05.2017 Передача денег осуществлялась путем перечисления денежных средств на банковскую карту посредника.

Бабич: В ПФО за три года не допущено терактов с использованием взрывных устройств

В октябре прошлого года в Нижнем Новгороде ликвидировали ячейку запрещенной в России террористической группировки ИГ.

16:00 16.05.2017 В октябре прошлого года в Нижнем Новгороде ликвидировали ячейку запрещенной в России террористической группировки ИГ.

Гидрометцентр по РТ: В ближайшие трое суток теплый сектор циклона принесет умеренно теплую погоду

Температура воздуха будет постепенно повышаться на 2–3 градуса как в дневные, так и в ночные часы.

15:45 16.05.2017 Температура воздуха будет постепенно повышаться на 2–3 градуса как в дневные, так и в ночные часы.

В Казани стартовала конференция о межэтнических отношениях в регионах России

На открытии конференции помимо представителей Татарстана и федеральных структур выступили делегаты Башкортостана, Бурятии, Марий Эл и Чувашии.

15:34 16.05.2017 На открытии конференции помимо представителей Татарстана и федеральных структур выступили делегаты Башкортостана, Бурятии, Марий Эл и Чувашии.

Театр кукол «Экият» покажет «Хануму» на международном фестивале «Гостиный двор»

IX Международный фестиваль театров кукол для молодежи и взрослых пройдет в Оренбурге с 18 по 21 мая.

15:23 16.05.2017 IX Международный фестиваль театров кукол для молодежи и взрослых пройдет в Оренбурге с 18 по 21 мая.

Ирек Шарипов о межнациональных отношениях: «Нужно применять наш опыт в других регионах»

В Казани открылась межрегиональная конференция по проблемам национально-культурных автономий.

15:16 16.05.2017 В Казани открылась межрегиональная конференция по проблемам национально-культурных автономий.

POZIS начал выпускать элитные холодильники для вина

В линейке – холодильники вместимостью 42, 64, 84 и 119 бутылок вина по 0,75 л.

14:49 16.05.2017 В линейке – холодильники вместимостью 42, 64, 84 и 119 бутылок вина по 0,75 л.

Более 4 тыс. преступлений за год совершили иностранцы в ПФО

385 тыс. иностранных граждан находились в Приволжском федеральном округе незаконно.

14:40 16.05.2017 385 тыс. иностранных граждан находились в Приволжском федеральном округе незаконно.

Рустам Минниханов и гендиректор АСВ приняли ряд решений по ликвидации ТФБ и Интехбанка

Принято решение о создании совместной рабочей группы, состоящей из представителей Правительства РТ и АСВ.

14:27 16.05.2017 Принято решение о создании совместной рабочей группы, состоящей из представителей Правительства РТ и АСВ.

Полиция рекомендует болельщикам заблаговременно прибыть на матч «Рубина» с ЦСКА

Попасть на матч можно будет только при предъявлении паспорта болельщика с личной фотографией и билета на эту встречу.

14:27 16.05.2017 Попасть на матч можно будет только при предъявлении паспорта болельщика с личной фотографией и билета на эту встречу.

Зампрокурора РТ Марат Долгов: Новых проверок гостиниц в Казани не планируется

Представитель надзорного органа рассказал, ожидаются ли дополнительные проверки перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира по футболу.

14:15 16.05.2017 Представитель надзорного органа рассказал, ожидаются ли дополнительные проверки перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира по футболу.

Два человека погибли и пять получили ранения при взрыве в Волгограде

Взрыв бытового газа разрушил подъезд жилого дома, разрушены около 10 квартир.

14:08 16.05.2017 Взрыв бытового газа разрушил подъезд жилого дома, разрушены около 10 квартир.

В Казанском Кремле на выставке «Гений века» ожидают десятитысячного посетителя

Счастливчика с подарками наготове поджидают смотрители экспозиции «Гений века» в Центре «Эрмитаж-Казань».

13:29 16.05.2017 Счастливчика с подарками наготове поджидают смотрители экспозиции «Гений века» в Центре «Эрмитаж-Казань».

Алексей Песошин обсудил с руководством южнокорейской KCC Corporation варианты сотрудничества

KCC Corporation является одной из крупнейших строительных организаций и крупным производителем строительных материалов.

13:11 16.05.2017 KCC Corporation является одной из крупнейших строительных организаций и крупным производителем строительных материалов.

На форум «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2017» зарегистрировалось 2017 участников

В этом году организаторы мероприятия сконцентрировались на деловой части форума и пригласили банки из Пакистана, Судана и Арабских Эмиратов.

12:59 16.05.2017 В этом году организаторы мероприятия сконцентрировались на деловой части форума и пригласили банки из Пакистана, Судана и Арабских Эмиратов.

Для гостей фестиваля «Каравон» из Казани запустят бесплатные трансферы

Добраться до места проведения праздника в Лаишевском районе РТ можно будет также на рейсовом автобусе от автовокзала «Южный».

12:54 16.05.2017 Добраться до места проведения праздника в Лаишевском районе РТ можно будет также на рейсовом автобусе от автовокзала «Южный».

В Казани лишившейся руки студентке устанавливают напечатанный на 3D-принтере протез

23-летняя студентка из Набережных Челнов потеряла руку год назад.

12:49 16.05.2017 23-летняя студентка из Набережных Челнов потеряла руку год назад.

Более 400 жителей ПФО воюют в рядах террористов

В Казани секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич проводят совместное совещание.

12:29 16.05.2017 В Казани секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич проводят совместное совещание.

«Казаки России» станут хедлайнерами фестиваля «Каравон» в Никольском

Праздник русского фольклора, ежегодно проводимый в Татарстане, соберет более 150 творческих коллективов со всей страны.

12:12 16.05.2017 Праздник русского фольклора, ежегодно проводимый в Татарстане, соберет более 150 творческих коллективов со всей страны.

В этом году «Каравон» обойдется Лаишевскому району РТ в 7 млн рублей

Финансирование ежегодного всероссийского фестиваля русского фольклора полностью обеспечивается из районного бюджета.

11:55 16.05.2017 Финансирование ежегодного всероссийского фестиваля русского фольклора полностью обеспечивается из районного бюджета.

Директор бизнес-школы в Лондоне: Казань — это хорошее место, чтобы стартовать на мировой рынок

Крупнейшие исламские инвесторы и Правительство Татарстана поддержат стартапы форума молодых предпринимателей ОИС.

11:46 16.05.2017 Крупнейшие исламские инвесторы и Правительство Татарстана поддержат стартапы форума молодых предпринимателей ОИС.

Видео: В Лениногорском районе стадо коров вывалили из «КАМАЗа»

По предварительным данным, инцидент запечатлен на территории отделения агрофирмы «Лениногорская».

11:44 16.05.2017 По предварительным данным, инцидент запечатлен на территории отделения агрофирмы «Лениногорская».

7 тыс. потенциально зараженных птичьим гриппом яиц изъяли в Набережных Челнах

Компания «Челны-Бройлер» отменила традиционную продажу молодой птицы жителям Автограда.

11:31 16.05.2017 Компания «Челны-Бройлер» отменила традиционную продажу молодой птицы жителям Автограда.

С татарстанскими призывниками проводят духовные беседы

На сборном пункте РТ представитель Духовного управления мусульман рассказал о сути веры, нравственных принципах ислама и месяце Рамазан.

11:21 16.05.2017 На сборном пункте РТ представитель Духовного управления мусульман рассказал о сути веры, нравственных принципах ислама и месяце Рамазан.