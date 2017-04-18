В Кукморе состоялась презентация книги «Национально-культурное наследие: Кукмор» (фото)

16 Май 2017 | Тема дня

Сегодня в Кукморском краеведческом музее состоялась презентация книги «Национально-культурное наследие: Кукмор», выпущенной в 2016 году по итогам комплексной научной экспедиции, организованной Институтом языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова Академией наук Республики Татарстан.

Участники комплексной экспедиции собрали богатый материал о языке, традициях и национальных обычаях жителей Кукморского района. Результаты всестороннего изучения духовной и материальной культуры жителей воплотились в 428-страничном иллюстрированном издании из серии «Из сокровищницы научных экспедиций». Глубоко отражено в книге национальное искусство (вышивка, костюмы, изделия народных умельцев), традиции архитектурно-декоративного оформления домов, ворот, заборов и окон деревянной узорной резьбы.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам Рузалия Галиева, директор Краеведческого музея Лябуда Давлетшина, главный научный сотрудник отдела народного творчества Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Академии наук РТ Ибрагимова Ильсеяр Закирова, заведующая отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Академии наук РТ Рауза Султанова, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Академии наук РТ Флера Баязитова, также местные жители, помогавшие ученым в их работе, и другие.

Презентация книги проходила в очень дружественной, теплой атмосфере. Пришедшие на мероприятие делились своими мнениями, рассказывали интересные истории.