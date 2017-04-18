Госавтоинспекция призывает юных татарстанцев быть внимательными и осторожными на дорогах

16 Май 2017 | новости

Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, особенно в дни летних каникул.

Родителей просят со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей. В частности, сотрудники УГИБДД по РТ просят не оставлять без присмотра детей вблизи дорог, а также перевозить детей в возрасте до 12 лет в автомобиле только в детском кресле.

С 15 мая по 5 июня, в преддверии летних каникул, в Татарстане стартовала акция «Внимание – дети!», сообщает ИА «Татар-информ». Мероприятия для юных жителей республики проводятся в целях профилактики детского травматизма на дорогах. Сотрудники ГИБДД выходят в рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой несовершеннолетних пассажиров, и с тем, что водители не уступают дорогу пешеходам.

Госавтоинспекция республики организовывают профилактические акции и родительские собрания, направленные на создание безопасного поведения детей на дорогах. Для юных татарстанцев сотрудники УГИБДД МВД по РТ подготовили различные конкурсы, викторины и другие мероприятия в оздоровительных лагерях.

Кроме этого, сотрудники ГИБДД проверят состояние подъездных путей к образовательным организациям и оздоровительным лагерям, а также наличие дорожных знаков, разметки, светофоров и ограждений на проезжей части.