Роналдиньо высоко оценил качество стадиона Kazan-Arena

16 Май 2017 | новости

(Казань, 16 мая, «Татар-информ). Известный футболист Роналдиньо посетил Казань и принял участие в открытии парка Кубка конфедераций. Экс-игрок «Барселоны» оценил стадион Kazan-Arena и поделился впечатлениями от столицы Татарстана.

«Я прилетел вчера и еще мало что успел увидеть. Но заметил, что на улицах весьма оживленно. Потом принял участие в мероприятиях, которые проходили на стадионе Kazan-Arena, и мне кажется, он в отличном состоянии, вполне готов к соревнованиям», – цитирует «Газета.Ru» слова Роналдиньо.

Также футболист отметил, что для него выступать на таких мероприятиях – это счастье.



«Я очень рад быть здесь, в Казани, в России, рад, что вы так тепло меня принимаете. Это непередаваемые эмоции и непередаваемое счастье – выступать на таких крупнейших мероприятиях, как Кубок конфедераций и чемпионат мира, поэтому я приглашаю всех присоединиться к этим праздникам», – обратился к поклонникам Роналдиньо.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Казань примет три матча группового этапа, а также полуфинальную встречу.