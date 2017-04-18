Кукморские каратисты завоевали призовые места в Кирово-Чепецке

В Республике

Появилось видео аварии около Алькеево, где сгорел большегруз

Авария произошла накануне на автодороге Алексеевское – Высокий Колок.

09:01 16.05.2017 Авария произошла накануне на автодороге Алексеевское – Высокий Колок.

В Рыбной Слободе автомобиль «Лада» срезала столб

В результате ДТП никто не пострадал.

08:19 16.05.2017 В результате ДТП никто не пострадал.

На перевод поселка Уруссу на источники индивидуального теплоснабжения потратят 156 млн рублей

В поселке меняют трубы на больший диаметр и строят новые газораспределительные шкафы, по причине остановки ГРЭС возросла нагрузка на сети.

08:00 16.05.2017 В поселке меняют трубы на больший диаметр и строят новые газораспределительные шкафы, по причине остановки ГРЭС возросла нагрузка на сети.

В казанском «Манеже» открывается выставка театрального фотографа Владимира Луповского

На открытии выставки будет показана танцевальная постановка французского хореографа Т. Лебрена в исполнении камерного балета «Пантера».

06:35 16.05.2017 На открытии выставки будет показана танцевальная постановка французского хореографа Т. Лебрена в исполнении камерного балета «Пантера».

В детском интернате Лаишева концертом воспитанников отметили День благотворителя

Слепые и слабовидящие дети представили вокальные, хореографические и поэтические номера, посвященные Дню Победы.

04:31 16.05.2017 Слепые и слабовидящие дети представили вокальные, хореографические и поэтические номера, посвященные Дню Победы.

Марат Ахметов призвал усилить контроль за содержанием птиц на предприятиях

В Минсельхозпроде РТ прошло совещание по профилактике птичьего гриппа.

23:58 15.05.2017 В Минсельхозпроде РТ прошло совещание по профилактике птичьего гриппа.

Агрыз принял VII форум юных граждан района

Молодые люди приняли резолюцию, которая должна определить развитие детского движения в Агрызском районе.

23:20 15.05.2017 Молодые люди приняли резолюцию, которая должна определить развитие детского движения в Агрызском районе.

Пасхальные песнопения прозвучали в казанском детском хосписе

Концерт для маленьких пациентов организовал мужской хор Казанско-Богородицкого монастыря.

23:17 15.05.2017 Концерт для маленьких пациентов организовал мужской хор Казанско-Богородицкого монастыря.

Колонию в Мамадышском районе посетили специалисты центра занятости

27 человек изъявили желание пройти тестирование на профпригодность в мобильном центре занятости.

21:16 15.05.2017 27 человек изъявили желание пройти тестирование на профпригодность в мобильном центре занятости.

Дмитрий Медведев передал послание участникам III Всемирных игр юных соотечественников в Казани

Столица Татарстана принимает свыше 600 детей русских эмигрантов, проживающих за рубежом.

20:42 15.05.2017 Столица Татарстана принимает свыше 600 детей русских эмигрантов, проживающих за рубежом.

В Лениногорске сгорел частный дом

57-летний хозяин дома не пострадал.

20:18 15.05.2017 57-летний хозяин дома не пострадал.

В Казани прошла церемония открытия III Всемирных игр юных соотечественников

Детям русских эмигрантов из 48 стран мира представили красочную концертную программу и передали послания именитых российских спортсменов.

20:00 15.05.2017 Детям русских эмигрантов из 48 стран мира представили красочную концертную программу и передали послания именитых российских спортсменов.

Казаньоргсинтез на 17 процентов снизил долг перед Сбербанком в I квартале 2017 года

Долг казанской компании снизился почти на 1 млрд рублей и составил 4,918 млрд рублей.

18:46 15.05.2017 Долг казанской компании снизился почти на 1 млрд рублей и составил 4,918 млрд рублей.

Мухаметшин: Необходимо искать новые формы поддержки приемных семей

Председатель Госсовета РТ встретился с приемными семьями Татарстана.

18:27 15.05.2017 Председатель Госсовета РТ встретился с приемными семьями Татарстана.

В Чечне состоится III заседание Группы стратегического видения «Россия – исламский мир»

Основной темой обсуждения на заседании Группы станут перспективы экономического сотрудничества.

18:01 15.05.2017 Основной темой обсуждения на заседании Группы станут перспективы экономического сотрудничества.

Минниханов, Мухаметшин и Песошин выслушали лекцию Сергея Солонина о блокчейне

Гендиректор АО «КИВИ» рассказал об особенностях работы инновационной системы, ее преимуществах и перспективах развития.

17:41 15.05.2017 Гендиректор АО «КИВИ» рассказал об особенностях работы инновационной системы, ее преимуществах и перспективах развития.

В Менделевском районе в ДТП пострадали нетрезвые водитель и пассажир «Лады»

Спасатели помогли выбраться мужчинам из машины и передали медикам.

17:37 15.05.2017 Спасатели помогли выбраться мужчинам из машины и передали медикам.

В Тукаевском районе РТ снесли забор, ограничивающий свободный доступ к реке Шильна

Собственник земельного участка добровольно демонтировал незаконное ограждение.

17:27 15.05.2017 Собственник земельного участка добровольно демонтировал незаконное ограждение.

В Казани у торговцев изъяли сотни рыболовных сетей

Изъято более 1000 единиц запрещенных орудий лова на общую сумму около 200 тысяч рублей.

17:06 15.05.2017 Изъято более 1000 единиц запрещенных орудий лова на общую сумму около 200 тысяч рублей.

Николай Валуев и Александр Карелин приедут в Казань

Прославленные спортсмены и государственные деятели пообщаются с детьми русских эмигрантов из 48 стран мира на Всемирных играх юных соотечественников.

16:55 15.05.2017 Прославленные спортсмены и государственные деятели пообщаются с детьми русских эмигрантов из 48 стран мира на Всемирных играх юных соотечественников.

Фото: в Алькеевском районе сгорела фура с полистиролом

«Скания» сгорела полностью, водитель не пострадал.

16:29 15.05.2017 «Скания» сгорела полностью, водитель не пострадал.

Рустам Минниханов ознакомился с проектами КГАСУ по благоустройству Казани

Предложен ряд идей по обновлению подземной части улицы Баумана, преобразованию пешеходных улиц Каюма Насыри и Петербургская.

15:58 15.05.2017 Предложен ряд идей по обновлению подземной части улицы Баумана, преобразованию пешеходных улиц Каюма Насыри и Петербургская.

Порядок на матче «Рубин» – ЦСКА в Казани обеспечат 2 тыс. полицейских и сотрудников Росгвардии

Тестовая проверка всех служб пройдет в ходе матча «Рубин» – ЦСКА 17 мая.

15:40 15.05.2017 Тестовая проверка всех служб пройдет в ходе матча «Рубин» – ЦСКА 17 мая.

Московский суд Казани продлил арест лихачу, протаранившему аэропорт на авто

Предыдущий срок содержания под стражей Руслана Нуртдинова завершался 22 мая.

15:16 15.05.2017 Предыдущий срок содержания под стражей Руслана Нуртдинова завершался 22 мая.

Минспорта России: Казань сможет профессионально провести Всемирные игры соотечественников

Замминистра спорта России Марина Томилова рассказала о том, почему местом проведения Всемирных игр соотечественников выбрана столица РТ.

15:10 15.05.2017 Замминистра спорта России Марина Томилова рассказала о том, почему местом проведения Всемирных игр соотечественников выбрана столица РТ.

Василь Шайхразиев занял третье место на скачках лошадей татарской породы

Заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев принял участие в конных скачках в Лениногорске.

15:08 15.05.2017 Заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев принял участие в конных скачках в Лениногорске.

По делу о гибели в ДТП юных каратистов из РТ предъявлены иски на 18 млн рублей

Прокурор запросил для мужчины 4 года 7 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

15:07 15.05.2017 Прокурор запросил для мужчины 4 года 7 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Путин затруднился назвать подходящую для встречи с Трампом мелодию

Президент РФ перед встречей с Председателем КНР сыграл на рояле «Московские окна» и «Город над вольной Невой».

14:57 15.05.2017 Президент РФ перед встречей с Председателем КНР сыграл на рояле «Московские окна» и «Город над вольной Невой».

Фарид Мухаметшин: Приемные семьи занимаются богоугодным делом

В Госсовет Татарстана пригласили 80 семей, воспитывающих приемных детей.

14:51 15.05.2017 В Госсовет Татарстана пригласили 80 семей, воспитывающих приемных детей.