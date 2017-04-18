В Кирово-Чепецке состоялось открытое первенство Кирово-Чепецкого района на призы ФСК «Пересвет» по киокусинкай каратэ «Кубок Победы», в котором приняли участие и кукморские каратисты под руководством педагога дополнительного образования Нурзата Абдуллина. В своих возрастных категориях Алмаз Гайнутдинов, Ильсаф Гарипов заняли 1 места, Анвар Миннемуллин, Азат Димиев, Фаниль Хабибуллин, Ильяс Исрафилов – 2 места, Азамат Салимгараев – 3 место.
Кукморские каратисты завоевали призовые места в Кирово-Чепецке
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В Республике
Появилось видео аварии около Алькеево, где сгорел большегруз
Авария произошла накануне на автодороге Алексеевское – Высокий Колок.
09:01 16.05.2017
Авария произошла накануне на автодороге Алексеевское – Высокий Колок.
09:01 16.05.2017
В Рыбной Слободе автомобиль «Лада» срезала столб
В результате ДТП никто не пострадал.
08:19 16.05.2017
В результате ДТП никто не пострадал.
08:19 16.05.2017
На перевод поселка Уруссу на источники индивидуального теплоснабжения потратят 156 млн рублей
В поселке меняют трубы на больший диаметр и строят новые газораспределительные шкафы, по причине остановки ГРЭС возросла нагрузка на сети.
08:00 16.05.2017
В поселке меняют трубы на больший диаметр и строят новые газораспределительные шкафы, по причине остановки ГРЭС возросла нагрузка на сети.
08:00 16.05.2017
В казанском «Манеже» открывается выставка театрального фотографа Владимира Луповского
На открытии выставки будет показана танцевальная постановка французского хореографа Т. Лебрена в исполнении камерного балета «Пантера».
06:35 16.05.2017
На открытии выставки будет показана танцевальная постановка французского хореографа Т. Лебрена в исполнении камерного балета «Пантера».
06:35 16.05.2017
В детском интернате Лаишева концертом воспитанников отметили День благотворителя
Слепые и слабовидящие дети представили вокальные, хореографические и поэтические номера, посвященные Дню Победы.
04:31 16.05.2017
Слепые и слабовидящие дети представили вокальные, хореографические и поэтические номера, посвященные Дню Победы.
04:31 16.05.2017
Марат Ахметов призвал усилить контроль за содержанием птиц на предприятиях
В Минсельхозпроде РТ прошло совещание по профилактике птичьего гриппа.
23:58 15.05.2017
В Минсельхозпроде РТ прошло совещание по профилактике птичьего гриппа.
23:58 15.05.2017
Агрыз принял VII форум юных граждан района
Молодые люди приняли резолюцию, которая должна определить развитие детского движения в Агрызском районе.
23:20 15.05.2017
Молодые люди приняли резолюцию, которая должна определить развитие детского движения в Агрызском районе.
23:20 15.05.2017
Пасхальные песнопения прозвучали в казанском детском хосписе
Концерт для маленьких пациентов организовал мужской хор Казанско-Богородицкого монастыря.
23:17 15.05.2017
Концерт для маленьких пациентов организовал мужской хор Казанско-Богородицкого монастыря.
23:17 15.05.2017
Колонию в Мамадышском районе посетили специалисты центра занятости
27 человек изъявили желание пройти тестирование на профпригодность в мобильном центре занятости.
21:16 15.05.2017
27 человек изъявили желание пройти тестирование на профпригодность в мобильном центре занятости.
21:16 15.05.2017
Дмитрий Медведев передал послание участникам III Всемирных игр юных соотечественников в Казани
Столица Татарстана принимает свыше 600 детей русских эмигрантов, проживающих за рубежом.
20:42 15.05.2017
Столица Татарстана принимает свыше 600 детей русских эмигрантов, проживающих за рубежом.
20:42 15.05.2017
В Лениногорске сгорел частный дом
57-летний хозяин дома не пострадал.
20:18 15.05.2017
57-летний хозяин дома не пострадал.
20:18 15.05.2017
В Казани прошла церемония открытия III Всемирных игр юных соотечественников
Детям русских эмигрантов из 48 стран мира представили красочную концертную программу и передали послания именитых российских спортсменов.
20:00 15.05.2017
Детям русских эмигрантов из 48 стран мира представили красочную концертную программу и передали послания именитых российских спортсменов.
20:00 15.05.2017
Казаньоргсинтез на 17 процентов снизил долг перед Сбербанком в I квартале 2017 года
Долг казанской компании снизился почти на 1 млрд рублей и составил 4,918 млрд рублей.
18:46 15.05.2017
Долг казанской компании снизился почти на 1 млрд рублей и составил 4,918 млрд рублей.
18:46 15.05.2017
Мухаметшин: Необходимо искать новые формы поддержки приемных семей
Председатель Госсовета РТ встретился с приемными семьями Татарстана.
18:27 15.05.2017
Председатель Госсовета РТ встретился с приемными семьями Татарстана.
18:27 15.05.2017
В Чечне состоится III заседание Группы стратегического видения «Россия – исламский мир»
Основной темой обсуждения на заседании Группы станут перспективы экономического сотрудничества.
18:01 15.05.2017
Основной темой обсуждения на заседании Группы станут перспективы экономического сотрудничества.
18:01 15.05.2017
Минниханов, Мухаметшин и Песошин выслушали лекцию Сергея Солонина о блокчейне
Гендиректор АО «КИВИ» рассказал об особенностях работы инновационной системы, ее преимуществах и перспективах развития.
17:41 15.05.2017
Гендиректор АО «КИВИ» рассказал об особенностях работы инновационной системы, ее преимуществах и перспективах развития.
17:41 15.05.2017
В Менделевском районе в ДТП пострадали нетрезвые водитель и пассажир «Лады»
Спасатели помогли выбраться мужчинам из машины и передали медикам.
17:37 15.05.2017
Спасатели помогли выбраться мужчинам из машины и передали медикам.
17:37 15.05.2017
В Тукаевском районе РТ снесли забор, ограничивающий свободный доступ к реке Шильна
Собственник земельного участка добровольно демонтировал незаконное ограждение.
17:27 15.05.2017
Собственник земельного участка добровольно демонтировал незаконное ограждение.
17:27 15.05.2017
В Казани у торговцев изъяли сотни рыболовных сетей
Изъято более 1000 единиц запрещенных орудий лова на общую сумму около 200 тысяч рублей.
17:06 15.05.2017
Изъято более 1000 единиц запрещенных орудий лова на общую сумму около 200 тысяч рублей.
17:06 15.05.2017
Николай Валуев и Александр Карелин приедут в Казань
Прославленные спортсмены и государственные деятели пообщаются с детьми русских эмигрантов из 48 стран мира на Всемирных играх юных соотечественников.
16:55 15.05.2017
Прославленные спортсмены и государственные деятели пообщаются с детьми русских эмигрантов из 48 стран мира на Всемирных играх юных соотечественников.
16:55 15.05.2017
Фото: в Алькеевском районе сгорела фура с полистиролом
«Скания» сгорела полностью, водитель не пострадал.
16:29 15.05.2017
«Скания» сгорела полностью, водитель не пострадал.
16:29 15.05.2017
Рустам Минниханов ознакомился с проектами КГАСУ по благоустройству Казани
Предложен ряд идей по обновлению подземной части улицы Баумана, преобразованию пешеходных улиц Каюма Насыри и Петербургская.
15:58 15.05.2017
Предложен ряд идей по обновлению подземной части улицы Баумана, преобразованию пешеходных улиц Каюма Насыри и Петербургская.
15:58 15.05.2017
Порядок на матче «Рубин» – ЦСКА в Казани обеспечат 2 тыс. полицейских и сотрудников Росгвардии
Тестовая проверка всех служб пройдет в ходе матча «Рубин» – ЦСКА 17 мая.
15:40 15.05.2017
Тестовая проверка всех служб пройдет в ходе матча «Рубин» – ЦСКА 17 мая.
15:40 15.05.2017
Московский суд Казани продлил арест лихачу, протаранившему аэропорт на авто
Предыдущий срок содержания под стражей Руслана Нуртдинова завершался 22 мая.
15:16 15.05.2017
Предыдущий срок содержания под стражей Руслана Нуртдинова завершался 22 мая.
15:16 15.05.2017
Минспорта России: Казань сможет профессионально провести Всемирные игры соотечественников
Замминистра спорта России Марина Томилова рассказала о том, почему местом проведения Всемирных игр соотечественников выбрана столица РТ.
15:10 15.05.2017
Замминистра спорта России Марина Томилова рассказала о том, почему местом проведения Всемирных игр соотечественников выбрана столица РТ.
15:10 15.05.2017
Василь Шайхразиев занял третье место на скачках лошадей татарской породы
Заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев принял участие в конных скачках в Лениногорске.
15:08 15.05.2017
Заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев принял участие в конных скачках в Лениногорске.
15:08 15.05.2017
По делу о гибели в ДТП юных каратистов из РТ предъявлены иски на 18 млн рублей
Прокурор запросил для мужчины 4 года 7 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
15:07 15.05.2017
Прокурор запросил для мужчины 4 года 7 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
15:07 15.05.2017
Путин затруднился назвать подходящую для встречи с Трампом мелодию
Президент РФ перед встречей с Председателем КНР сыграл на рояле «Московские окна» и «Город над вольной Невой».
14:57 15.05.2017
Президент РФ перед встречей с Председателем КНР сыграл на рояле «Московские окна» и «Город над вольной Невой».
14:57 15.05.2017
Фарид Мухаметшин: Приемные семьи занимаются богоугодным делом
В Госсовет Татарстана пригласили 80 семей, воспитывающих приемных детей.
14:51 15.05.2017
В Госсовет Татарстана пригласили 80 семей, воспитывающих приемных детей.
14:51 15.05.2017
Супруга Алексея Баталова опровергла информацию о его экстренной госпитализации
Актер приобрел мировую известность после выхода в прокат советского фильма, впоследствии получившего «Оскар», «Москва слезам не верит».
14:43 15.05.2017
Актер приобрел мировую известность после выхода в прокат советского фильма, впоследствии получившего «Оскар», «Москва слезам не верит».
14:43 15.05.2017