Внимание: снижается стоимость подписки на газету «Хезмэт даны» («Трудовая слава»)!

16 Май 2017 | новости

Уважаемые читатели! С 11 по 21 мая объявляется декада подписки на газеты и журналы. В период декады у вас есть возможность подписаться по сниженной цене на периодические издания, в том числе и на газету «Хезмэт даны» («Трудовая слава») на второе полугодие этого года. Если сейчас стоимость подписки на 6 месяцев – 648 рублей, то во время декады она будет составлять 596 рублей 34 копейки.