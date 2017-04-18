В Кукморе проходит профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»

15 Май 2017 | ГИБДД сообщает

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в период с 15 мая по 5 июня в Республике Татарстан проводится мероприятие «Внимание – дети!».

За 4 месяца 2017 года на дорогах республики зарегистрировано 141 ДТП с участием детей до 16 лет, в которых 2 детей погибли и 146 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение числа ДТП на 24 происшествия (–14,5%), количества погибших детей – на одного ребенка, количества пострадавших – на 29 детей (–16,6%).

В настоящее время отмечается тенденция по снижению доли ДТП с участием детей-пешеходов (56% от общего количества ДТП с детьми). За 4 месяца 2017 года произошло 75 ДТП с участием детей-пешеходов, в каждом из которых был травмирован несовершеннолетний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП с участием детей-пешеходов снизилось на 15 происшествий (–25%), количество погибших детей снизилось на одного ребенка, количество раненых – на 25 детей (–25%).

Зарегистрировано 61 ДТП (40,8%) с участием детей-пассажиров, в них 2 ребенка погибли и 66 – получили травмы.

Треть всех ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет происходит в летние месяцы. Так, в период с июня по август 2016 года произошло 175 ДТП, в них 7 детей погибли и 181 ребенок пострадал.

В рамках мероприятия «Внимание – дети!» полицией Республики Татарстан проводятся:

- рейды по пресечению нарушений ПДД, связанных с перевозкой несовершеннолетних пассажиров;

- рейды по пресечению нарушений ПДД, связанных с непредоставлением водителями преимущества пешеходам;

- профилактические акции, направленные на предупреждение нарушений ПДД несовершеннолетними;

- родительские собрания с участием сотрудников полиции по вопросам безопасного поведения детей на дорогах;

- конкурсы, викторины и другие мероприятия в оздоровительных лагерях по закреплению у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

- проверки состояния подъездных путей к образовательным организациям и оздоровительным лагерям, дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и ограждений.

Госавтоинспекция напоминает: в соответствии с п. 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. В соответствии с ч. 3 ст. 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение этого требования влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей. За 4 месяца текущего года сотрудниками полиции было выявлено более 8 тысяч таких нарушений.

Невыполнение требования ПДД о предоставлении преимущества в движении пешеходам в соответствии со ст. 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. За 4 месяца текущего года было выявлено около 24 тысяч таких нарушений.

Юные нарушители также не остаются без внимания полиции. Сотрудники Госавтоинспекции и службы по делам несовершеннолетних за 4 месяца выявили около 5 тысяч детей и подростков в возрасте до 16 лет, в отношении которых были составлены специальные карточки «Стоп – твоя жизнь в опасности!». Карточки содержат информацию о нарушениях ПДД, которая впоследствии направляется в соответствующие образовательные организации для проведения профилактической работы.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, особенно в дни летних каникул.

Родители должны со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей. Необходимо позаботиться о том, чтобы дети не оставались без присмотра в местах, которые могут представлять для них опасность, в том числе, вблизи дорог. Следует помнить, что перевозить ребенка в возрасте до 12 лет в автомобиле можно только в детском кресле, а если он старше – пристегнутым ремнем безопасности.