Татарстанцы могут направить заявки на ремонт дорог через систему «Народный контроль»

15 Май 2017 | новости

В Татарстане в 2017 году в государственной информационной системе «Народный контроль» опубликовано более 4,2 тысяч обращений по вопросам содержания и ремонта дорог. Свыше 2,8 тыс. обращениям присвоен статус «Заявка решена» (66 процентов от общего числа), 1,1 тыс. уведомлений имеют статус «Запланировано» (25 процентов), 251 уведомление находится в работе. Об этом сегодня ИА «Татар-информ» сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, являющаяся главным модератором информационной системы.

«Порой строительство и ремонт мостовых переходов требуют значительного времени и финансовых затрат. И поэтому эти заявки решаются через год, а то и через два, и через три. Особая важность этой системы, что ни одна заявка без разрешения практически не остается. Только те, которым даны мотивированные отказы. Мотивированный отказ может быть лишь в том случае, если этот запрос не соответствует нормам законодательства или тем или иным ГОСТам. В таком случае ставится "мотивированный отказ", и заявка уже не реализуется, не рассматривается», – отметила Сария Сабурская.

Также она обратила внимание на то, что наибольшее количество обращений в «Народный контроль» поступает от жителей Казани и Набережных Челнов. «В этом году многие заявки, которые были в системе в прошлые годы, включены в республиканские программы по капитальному ремонту и строительству дорог. Более 1,2 тыс. обращений включены в эти программы, и в течение весенне-летнего периода дороги должны будут быть отремонтированы, построены. Таким образом, это количество обращений уйдет из статуса запланированных как решенные».