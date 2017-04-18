В России появится доплата к материнскому капиталу в размере 250 тыс. руб

Родившие второго ребенка до 35 лет россиянки получат не только материнский капитал, но и доплату в размере 250 тысяч рублей.

Молодые мамы, родившие до 35 лет, будут получать не только материнский капитал (выплата составляет 453 тысячи рублей. — eg.ru), но и доплату в размере 250 тысяч рублей. Причем доплату можно будет тратить на любые цели. Соответствующий законопроект вице-премьер Ольга Голодец поручила разработать Минтруду совместно с Минфином и Минэкономразвития. Доплата может появиться с 2018 года.

Депутаты Госдумы выступили за предложение позволить родителям тратить маткапитал на покупку машины. Потратить выделенные средства можно будет только на отечественный автомобиль, продать который можно будет через три года.

В свою очередь, профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления Любовь Храпылина подчеркнула, что у программы материнского капитала есть еще одна слабая сторона — нестабильность.

«Материнский капитал — хороший инструмент для того, чтобы стимулировать деторождение», — говорит Храпылина. По ее словам, сложившаяся ситуация с материнским капиталом очень нестабильна, его постоянно пытаются отменить, изменить, сделать не единовременную большую выплату, а ежемесячные по частям. Это все крайне неуместно.

В 2015 году сообщалось, что программа маткапитала продлена до конца 2018 года. Сейчас в правительстве обсуждается возможность продлить ее до 2023 года.

При этом дополнительные выплаты — не единственное возможное изменение. Минтруд также должен проработать идею о больших пособиях. Женщина, которая родила до 25 лет двоих детей, будет получать ежемесячное пособие на каждого ребенка, пока ему не исполнится 1,5 года, в размере прожиточного минимума (сумма составляет 9,3 тысячи рублей).