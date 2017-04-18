Сайма Гайнутдинова из Кукмора празднует 90-летие (фото)

15 Май 2017 | Тема дня

Уроженке деревни Березняк, на сегодняшний день проживающей в Кукморе Гайнутдиновой Сайме Хайрутдиновне сегодня исполнилось 90 лет. Со знаменательной датой именницу поздравил глава района Сергей Димитриев, вручил букет цветов, Поздравительную открытку Президента России Владимира Путина, Благодарственное письмо от своего имени и памятный подарок. Также юбиляра поздравили начальник районного отдела социальной защиты Светлана Замалиева, администрация Кукморской швейной фабрики.

Сайма апа с супругом Гарифулла абыем вырастили двоих детей. К сожалению, супруга и сына Мансура уже нет в среди них. На сегодняшний день юбиляр проживает счастливую старость со своей дочерью Санией ханум.

- Проработав на швейной фабрике, вышла на заслуженный отдых. В жизни нам пришлось пережить много трудностей, но мы не сломились. Сейчас, слава Богу, живем в достатке, дома тепло, пенсию получаем своевременно. Дочка с почтением ухаживает за мной, большое ей спасибо. И соседи часто справляются о здоровье, - говорит Сайма апа.

- Она окружена уважением и заботой. Находится в ясном уме и добром здравии. Такая счастливая старость не каждому суждена. Читает пятикратный намаз. Дай Бог ей здоровья и долгих лет жизни, - говорит соседка, родственница Роза ханум.

Алсу Идрисова, фото Эльвиры Мубаракшиной