Сайма Гайнутдинова из Кукмора празднует 90-летие (фото)

Сайма апа с супругом Гарифулла абыем вырастили двоих детей. К сожалению, супруга и сына Мансура уже нет в среди них. На сегодняшний день юбиляр проживает счастливую старость со своей дочерью Санией ханум.
- Проработав на швейной фабрике, вышла на заслуженный отдых. В жизни нам пришлось пережить много трудностей, но мы не сломились. Сейчас, слава Богу, живем в достатке, дома тепло, пенсию получаем своевременно. Дочка с почтением ухаживает за мной, большое ей спасибо. И соседи часто справляются о здоровье, - говорит Сайма апа.
- Она окружена уважением и заботой. Находится в ясном уме и добром здравии. Такая счастливая старость не каждому суждена. Читает пятикратный намаз. Дай Бог ей здоровья и долгих лет жизни, - говорит соседка, родственница Роза ханум.
Алсу Идрисова, фото Эльвиры Мубаракшиной