Птичий грипп рядом

15 Май 2017 | Специалисты советуют

Птичий грипп – острая инфекционная вирусная болезнь птиц. Гриппом болеют многие виды птиц, но наиболее чувствительны домашние птицы. Вирус может инфицировать другие виды животных, а также людей. Люди заражаются при тесном контакте с больными домашними птицами, во время ухода за ними, забоя, обработки. Следует отметить, что вирус гриппа птиц хорошо сохраняется, он остается активным в костном мозге - 303 дня, в замороженных тушках птицы – 447, в помете – 30, зерне – 300, воде – 165, пухе – 30 и более дней. Крысы, кошки, собаки, съевшие зараженное мясо, выделяют возбудитель в течение 3-6 дней и являются механическими переносчиками. В случае заражения птицы начинают вести себя обеспокоенно, перестают координировать свои движения. У пернатых могут опухать и чернеть гребешки. Им становится трудно дышать, они заторможены и не реагируют на внешние раздражители, у них резко пропадает аппетит и снижается яйценоскость. На территории птицекомплекса «Лаишевский» обнаружен птичий грипп. 450 голов птиц подвержены гриппу. В этом районе введен карантин. Помимо Татарстана в список зараженных попала и Кировская область.

Чтобы избежать опасности заражения, ни в коем случае нельзя употреблять мясо птиц и другие продукты птицеводства, которые не прошли ветеринарно-санитарный контроль, избегать контакта с заболевшей или павшей птицей, после контакта с сырым мясом птиц и другими продуктами птицеводства тщательно мыть руки, перед использованием яиц тщательно вымыть скорлупу мыльной водой, употреблять в пищу продукты птицеводства только после термической обработки.

Также в период угрозы птичьего гриппа для предотвращения инфицирования домашних птиц в индивидуальных хозяйствах необходимо всех домашних перевести на закрытое содержание, гусей, уток на водоемы не выпускать, на подворьях установить пугала и тому подобное для отпугивания диких птиц. В корм домашней птице вводить минерально-витаминные добавки с тем, чтобы укрепить иммунитет поголовья.