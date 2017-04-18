16 мая Управление Росреестра по РТ проведет «Единый день горячей линии» для ветеранов ВОВ

15 Май 2017 | новости

16 мая с 8 до 12 часов Управление Росреестра по Республике Татарстан проведет «Единый день горячей линии» для ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей по вопросам регистрации недвижимости.

На вопросы жителей Казани по телефону (843)255-25-71 ответит и.о. заместителя начальника отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по Республике Татарстан Наталья Тимашева.

Телефон межмуниципального отдела по Балтасинскому и Кукморскому районам (84364)2-64-01, 3806

Телефоны для жителей иных городов и районов Республики Татарстан размещены на официальном сайте Управления – rosreestr.tatarstan.ru в разделе Обращения граждан – Горячие линии.

Звоните и задавайте свои вопросы.

Пресс-служба