Вдвое меньше стали платить за отопление жители поселка Уруссу

15 Май 2017 | Тема дня Печать

Вдвое меньше стали платить за отопление жители поселка Уруссу

Желание стать участником республиканской программы по обеспечению населения пгт Уруссу альтернативными источниками тепла (двухконтурными котлами) изъявили 2400 местных владельцев жилья. К концу мая сельские власти совместно с Фондом газификации Татарстана планируют перевести на индивидуальную систему отопления 40 многоквартирных домов, а до начала отопительного сезона завести индивидуальное отопление ко всем жителям поселка.

Население и местные власти смогли прийти к общему мнению по установке ИПО, когда стало известно, что местная ГРЭС закрывается. 800 жителей Уруссу уже прочувствовали реальную выгоду от установки двухконтурных котлов, сообщает ИА «Татар-информ».

«Ежемесячный платеж ранее у нас был около 7 тысяч, а иногда выходило и больше, потому что за отопление у нас выходило много. Грубо говоря, около 5 тыс. рублей – это было накладно. Сейчас мы установили котел. Не буду врать, но платежка стала где-то в два раза, даже в два с половиной раза меньше. Мы полный месяц топили, и у нас сейчас платежка пришла с 3 тыс. рублей, и это уже ощутимо», – рассказал местный житель.

Преимущество программы, участниками которой призывают стать жильцов многоэтажек, в том, что она государственная. Сельчанам дается лизинг на 7 лет.

«По завершению работ из того, что человек захотел, и что ему сделали, определяется окончательная сумма. Она делится на 84 месяца, но никакие проценты на эту сумму начисляться не будут. Каждый месяц будет приходить квитанция с одной и той же суммой. Если на 84 тыс. установили оборудование, то по 1000 рублей будет платеж. Получается, что человек платит лизинговый платеж и за то, сколько он потребил газа по счетчику. Он все видит и может сам посчитать свои расходы независимо от кого-либо» - разъяснил Зульфат Гимедеев, заместитель генерального директора ГКУ «Фонд газификации РТ».

Двухконтурные котлы Фонд газификации устанавливает, что называется, под ключ. После монтажных и пусконаладочных работ определяется эксплуатирующая организация. Пока не заключен договор на обслуживание с ней, газовики оборудование не примут. Поэтому параллельно при запуске газового котла человек получает на руки договор на обслуживание оборудования и его полную сервисную поддержку. Кроме того, в республике работает единая диспетчерская служба, а в Уруссу теперь появились три мастера этой службы.

«Кто-то через Фонд газификации этот вопрос решил, а это значит – в лизинг. Кто-то сам хочет установить, но тех, которые сами хотят, не так много. Где-то около 250 человек. Все остальные готовы сотрудничать с Фондом газификации, потому что программа очень удобная и не надо единовременно выкладывать около 100 тыс. рублей», – пояснила заместитель главы Ютазинского муниципального района Зария Рашитова.

Между тем, программа перевода многоквартирных домов на индивидуальные системы отопления работает в республике уже двенадцатый год. В Фонде газификации республики отмечают, что на индивидуальное отопление и, в частности, на двухконтурные котлы переведены в республике около 47 тыс. квартир. Серьезных нареканий к их работе нет, и это главный показатель эффективности работ и безопасности используемого оборудования.


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Внимание! Кукморская районная газета объявила проект «Городу это не к лицу»

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
В преддверии тестового матча Кубка конфедераций в Казани введут дополнительный маршрут автобуса
Подготовка к спортивному мероприятию на стадионе «Казань-Арена» включает в себя перекрытие улиц и ограничение проезда к жилым домам.
11:28 15.05.2017
Руководителем пресс-службы мэрии Казани стал Владимир Казанцев
Мэр Казани представил нового пресс-секретаря городской администрации на деловом понедельнике.
11:08 15.05.2017
Сария Сабурская: Если есть жалобы на качество дорог, нужно обращаться в «Народный контроль»
В Татарстане в 2017 году в информационной системе опубликовано свыше 4 тысяч обращений, касающихся содержания и ремонта дорог.
11:00 15.05.2017
В Африке крокодилы растерзали пастора, пытавшегося пройти по воде
Священник успел войти в реку примерно на 30 метров, когда на него напали три крокодила.
10:51 15.05.2017
Президент РТ встретился с руководством компаний «Вавиот» и «ВессоЛинк»
В Доме Правительства РТ обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Татарстаном и компаниями «ВессоЛинк» и «Вавиот».
10:00 15.05.2017
В Казани загорелись надворные постройки, огонь перешел на жилые дома
Инцидент произошел утром в Авиастроительном районе.
09:31 15.05.2017
Татарстанский стрелок Теплый стал победителем турнира Emirates Green Cup в Италии
Еще один представитель Татарстана – Василий Мосин, выступавший в дубль-трапе, остановился в шаге от попадания в медальный раунд.
09:19 15.05.2017
В Буинском районе в Свияге найдено тело подростка
Труп подростка был обнаружен в реке Свияга неподалеку от села Черки-Кильдуразы.
08:43 15.05.2017
У жителей Уруссу вдвое снизились платежи за квартиру после установки двухконтурных котлов
Заявления на монтаж индивидуальных источников теплоснабжения в ПГТ Уруссу подали 2400 владельцев жилья.
08:11 15.05.2017
День рождения празднует начальник пресс-службы МЧС Татарстана Андрей Родыгин
Пресс-службой МЧС Татарстана Родыгин руководит уже 15 лет.
07:59 15.05.2017
В Казани состоялись сразу четыре состязания по регби
В матче чемпионата Федеральной лиги регби сильнее оказалась казанская команда «Энергия».
02:21 15.05.2017
Фото: В Сармановском районе при столкновении с «КАМАЗом» погиб водитель легковушки
Информация об аварии на въезде в поселок Джалиль поступила на единый номер вызова экстренных служб 112 в восемь часов вечера в воскресенье.
00:50 15.05.2017
В Лениногорском районе РТ прошли конные скачки «Байга»
В состязаниях участвовали скакуны из Лениногорского, Заинского, Высокогорского районов РТ и Самарской области.
23:46 14.05.2017
Телескоп Hubble запечатлел вальс двух галактик в созвездии Зайца
Галактики несутся мимо друг друга со скоростью, примерно равной 2 млн км/ч.
21:45 14.05.2017
Аэропорт Казани за майские праздники почти в полтора раза увеличил пассажиропоток
Всего воздушная гавань столицы РТ за 11 дней обслужила почти 80,5 тыс. пассажиров.
21:23 14.05.2017
«Рубин» в гостях проиграл «Ростову»
Казанцы слишком поздно начали создавать моменты у ворот ростовчан.
21:00 14.05.2017
VI Фестиваль духовной музыки «Музыка веры» пройдет в Татарстане
Открытие фестиваля состоится в Болгаре на «Изге Болгар жыены».
20:03 14.05.2017
В Казани прошел всероссийский турнир по джиу-джитсу на Кубок Марджани
Помимо татарстанских борцов в соревнованиях приняли участие спортсмены из других регионов Поволжья и из Москвы.
19:25 14.05.2017
Американский беспилотник-разведчик совершил полет над Донбассом
RQ-4 Global Hawk курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения, не пересекая ее.
19:00 14.05.2017
На кладбище под Зеленодольском вновь совершен акт вандализма

15:38 14.05.2017
За комплексом «Мегастрой» в Казани пожарные потушили горящий камыш
Пожар случился на улице Гаврилова в Ново-Савиновском районе Казани.
15:11 14.05.2017
Путин встретился с Премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом
Поприветствовав Ципраса, Путин вспомнил о своем визите в Грецию год назад и как тепло его принимали во время визита в Афины.
14:47 14.05.2017
Фото: В Казани автоледи врезалась в «Кольцо»
ДТП произошло сегодня около пяти утра в центре города.
14:45 14.05.2017
Муфтий РТ стал обладателем коричневого пояса по джиу-джитсу
В казанском дворце единоборств «Ак Барс» состоялось открытие Всероссийского турнира по джиу-джитсу имени Марджани.
14:22 14.05.2017
У Центра семьи «Казан» прошел фестиваль воздушных змеев
Родители и дети запустили несколько десятков летающих кайтов на привязи.
14:12 14.05.2017
Синоптики Татарстана вновь предупредили о заморозках
На территории Татарстана и в Казани ожидаются заморозки в воздухе и на почве 0..-4&#730; (в Казани 0..-3&#730;).
14:01 14.05.2017
В Липецкой области обнаружено тело 4-летнего мальчика
Ребенок пропал семь дней назад в селе Солдатское.
13:39 14.05.2017
Путин на встрече с Земаном отметил рост доходов россиян
Путин сердечно поприветствовал Земана и отметил, что российско-чешские отношения поддерживаются на высоком уровне и развиваются.
13:31 14.05.2017
Фото: В Ново-Савиновском районе Казани произошел пожар
За комплексом «Мегастрой» горит камыш, угрозы нет.
13:12 14.05.2017
В Лионе из музея похищены драгоценности на сумму более миллиона евро
Похищена тиара Девы Марии, инкрустированная 1791 драгоценным камнем.
12:48 14.05.2017
Показать еще