Вдвое меньше стали платить за отопление жители поселка Уруссу

15 Май 2017 | Тема дня

Желание стать участником республиканской программы по обеспечению населения пгт Уруссу альтернативными источниками тепла (двухконтурными котлами) изъявили 2400 местных владельцев жилья. К концу мая сельские власти совместно с Фондом газификации Татарстана планируют перевести на индивидуальную систему отопления 40 многоквартирных домов, а до начала отопительного сезона завести индивидуальное отопление ко всем жителям поселка.

Население и местные власти смогли прийти к общему мнению по установке ИПО, когда стало известно, что местная ГРЭС закрывается. 800 жителей Уруссу уже прочувствовали реальную выгоду от установки двухконтурных котлов, сообщает ИА «Татар-информ».

«Ежемесячный платеж ранее у нас был около 7 тысяч, а иногда выходило и больше, потому что за отопление у нас выходило много. Грубо говоря, около 5 тыс. рублей – это было накладно. Сейчас мы установили котел. Не буду врать, но платежка стала где-то в два раза, даже в два с половиной раза меньше. Мы полный месяц топили, и у нас сейчас платежка пришла с 3 тыс. рублей, и это уже ощутимо», – рассказал местный житель.

Преимущество программы, участниками которой призывают стать жильцов многоэтажек, в том, что она государственная. Сельчанам дается лизинг на 7 лет.

«По завершению работ из того, что человек захотел, и что ему сделали, определяется окончательная сумма. Она делится на 84 месяца, но никакие проценты на эту сумму начисляться не будут. Каждый месяц будет приходить квитанция с одной и той же суммой. Если на 84 тыс. установили оборудование, то по 1000 рублей будет платеж. Получается, что человек платит лизинговый платеж и за то, сколько он потребил газа по счетчику. Он все видит и может сам посчитать свои расходы независимо от кого-либо» - разъяснил Зульфат Гимедеев, заместитель генерального директора ГКУ «Фонд газификации РТ».

Двухконтурные котлы Фонд газификации устанавливает, что называется, под ключ. После монтажных и пусконаладочных работ определяется эксплуатирующая организация. Пока не заключен договор на обслуживание с ней, газовики оборудование не примут. Поэтому параллельно при запуске газового котла человек получает на руки договор на обслуживание оборудования и его полную сервисную поддержку. Кроме того, в республике работает единая диспетчерская служба, а в Уруссу теперь появились три мастера этой службы.

«Кто-то через Фонд газификации этот вопрос решил, а это значит – в лизинг. Кто-то сам хочет установить, но тех, которые сами хотят, не так много. Где-то около 250 человек. Все остальные готовы сотрудничать с Фондом газификации, потому что программа очень удобная и не надо единовременно выкладывать около 100 тыс. рублей», – пояснила заместитель главы Ютазинского муниципального района Зария Рашитова.

Между тем, программа перевода многоквартирных домов на индивидуальные системы отопления работает в республике уже двенадцатый год. В Фонде газификации республики отмечают, что на индивидуальное отопление и, в частности, на двухконтурные котлы переведены в республике около 47 тыс. квартир. Серьезных нареканий к их работе нет, и это главный показатель эффективности работ и безопасности используемого оборудования.