Подвиг солдата не забыт

15 Май 2017 | Из ваших писем

Я живу в деревне Уразаево, в доме деда моей матери. О жизни своего деда я узнал от мамы, бабушки, других родственников, из его записей и хочу поведать об этом вам. Дед моей мамы Фатхутдин Низамов родился в 1920 году в семье рабочих. Его детство прошло в деревне Уразаево. В 1941 году трудился в поле, сеял хлеб, но, увы, собрать урожай ему было не суждено: 22 июня фашистская Германия напала на нашу страну. Деда отправили в Москву на курсы зенитчика-пулеметчика. Успешно окончив учебу, был отправлен охранять город Ленинград. В это время город был в окружении, и единственной дорогой, по которой можно было до него добраться, было через Ладожское озеро. Позже эту дорогу назвали «Дорога жизни». В Ленинград мой дед добирался на пароходе, но враги стали их бомбить, пароход искоренился, и его накрыло волнами, но до города они все-таки добрались. Дед охранял Ленинград от нападения вражеских самолетов, принимал участие в снятии блокады и охране дороги, которая соединяла город и тыл. По словам мамы и бабушки, деду было очень тяжело рассказывать о войне. Со слезами он рассказывал об умерших от голода на улицах Ленинграда детях, женщинах и стариках. Также он сказал, что уже не боялись звука прилетающего снаряда, только думали, чьи жизни она еще унесет. Рассказывал, как они укрывались от вражеского огня в землянках, которые помогли спасти многие жизни. Они одолели все трудности. Дед был ранен, лежал в госпитале, после войны вернулся в родную деревню. Награжден орденом Великой Отечественной войны, медалями «Фронтовик 1941-1945», «Жуков» и юбилейной медалью.

Вот уже десять лет, как дед отошел в мир иной, но наша семья помнит его и других миллионов солдат, которые спасли мир от фашистов, проливали кровь, чтобы над нами было мирное небо. Я горжусь своим дедом!