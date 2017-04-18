Аномальная погода в мае сильно удивит россиян еще раз

15 Май 2017 | новости Печать

Аномальная погода в мае сильно удивит россиян еще раз
В центральные области России на эти выходные дни пришло тепло, но ненадолго, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
 
 
Теплая погода в центре страны продлится до вторника. Днем воздух будет прогреваться до 11-16 градусов. Однако погода по югу региона с дождями, в том числе в Москве и области. По ночам все еще прохладно, на севере центрального округа до минус двух градусов.
 
Во вторник температура пойдет вниз, самым холодным днем станет среда - температура составит до 13 градусов. Но к выходным уже установится летняя погода - 16-21 градус. Теплыми станут и ночи - 5-8 градусов тепла.
 
В Поволжье по ночам заморозки до минус 5 градусов. Но только по северу региона. Днем 10-15 градусов тепла.
 
В южных регионах в начале недели пройдут сильные дожди, грозы с градом и порывистым ветром. Днем около +20 градусов, местами до +25 градусов. На черноморском побережье - +21 градус.
 
Также ливни с градом и шквальным ветром пройдут в Крыму. Днем от 17 до 22 градусов. К середине недели немного похолодает - до 19 градусов, но дожди не покинут полуостров.
 
В северных территориях Европейской России сохраняются ночные морозы до -8 градусов. В Коми даже до -15 градусов. Дневная температура слабоположительная, максимум - 10 градусов тепла. Погода с ночными заморозками и в Карелии.
 
В холодном воздухе Урал. Ночью 2-3 градуса мороза. Дневная температура до +12 на среднем Урале и до +17 на южном.
 
А на Алтае летняя жара - 30 градусов, но с дождями грозами и порывистым ветром. Жарче только в республике Тыва, где температура повысится до +34 градусов. Температурный фон спадает по направлению к северным районам. На юге Красноярского края +27 градусов, в Хакасии +25 градусов. На севере региона - снег и дождь. В Эвенкии и Туруханском районе до 10-13 градусов. На Таймыре около 0 градусов.
 
В Иркутской области и Забайкальском крае дожди, на севере региона - мокрый снег. Но температура держится на высоте - 23-28 градусов в Иркутской области.
 
На Дальнем Востоке тепло в Амурской области - 20-25 тепла, в Приморье только +15 градусов. Якутия пока оправдывает звание самого холодного региона - здесь пройдет сильный снег.


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